La CGT Zona Atlántica pide la renuncia de Fabián Zgaib

En tal sentido, el secretario general de la central obrera, Oscar Zapata, afirmó que “desde un principio, cuando se conoció el primer caso positivo desde CGT Zona Atlántica nos pusimos en estado en alerta”.

En este orden, recordó que “en la reunión que tuvimos con la gobernadora Arabela Carreras, en marzo de este año en el Salón Gris de Casa de Gobierno, le advertíamos la situación y poníamos énfasis para que se tomen las precauciones necesarias y evitar lo que está ocurriendo hoy en día”.

Según consideró, “indudablemente el Ministro de Salud –FabianZgaib- está mal sentado, ese sillón que ocupa no le corresponde, tuvo cinco meses para organizarse y poner el sistema de Salud a la altura de las circunstancias y no lo hizo. Creo que este él o no en el Ministerio es lo mismo porque no ha tomado las precauciones necesarias”.

Según consideró el dirigente, “todos tenemos derecho a la vida, hace unos días falleció un hombre en Villa Regina por falta de respirador, esto no puede seguir ocurriendo, hay que poner mucha atención en esto, como dijo Perón, solo el pueblo salvará al pueblo”.

En otro orden de cosas, Zapata se refirió al accionar de los empresarios provinciales del área de Salud. Al respecto sostuvo que “los empresarios de la Salud están siempre en un nivel económico más alto que los trabajadores y justamente son los trabajadores los que le dan la ganancia a ellos, bueno muchachos es el momento de que empiecen a poner algo”.

Por otra parte, recordó que al Gobierno Provincial “le hemos pedido la conformación de un Comité de Crisis para abordar la pandemia, para que los trabajadores puedan ser escuchados porque tienen mucho para decir, pero nunca tuvimos una respuesta concreta”.

Asimismo, añadió que “hay que tomar esto con seriedad, es necesario contar con un Comité de Crisis que cuente con representación de los trabajadores para ver si entre todos podemos controlar los contagios de este virus”.

Para finalizar comentó que “se ha pedido una audiencia con el director del hospital Artémides Zatti de Viedma, José Rosvacio.