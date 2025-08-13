La causa por el crimen de Caracciolo avanza hacia la etapa de preparación del juicio

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Luego de tres audiencias concluyó este martes la etapa de control de acusación en la causa que investiga el hecho en el que perdió la vida Jonathan Caracciolo cuando fue alcanzado por una bala que habría sido disparada por el hombre imputado.

Resta ahora la audiencia de preparación de juicio y, luego de ella, el debate oral y público.

El hecho se produjo el 4 de julio de 2023, en inmediaciones del barrio Lavalle cuando, según la acusación pública y privada, el acusado “a bordo de una motocicleta efectuó disparos de arma de fuego calibre 9 mm, que no tenía autorización para portar, en variadas direcciones”. Esto en la vía pública, en el barrio Lavalle de Viedma y pasadas las 23 horas, en condiciones de nocturnidad.

La pretensión punitiva por el delito de homicidio culposo y portación ilegal de arma de fuego que se le atribuye al acusado en calidad de autor, rondará los siete años de prisión de cumplimiento efectivo.

El control de acusación se desarrolló en tres audiencias a lo largo de los últimos meses. En el transcurso del proceso, el imputado modificó su representación legal, quedando actualmente asistido por la Defensa Pública. La primera audiencia, en la que se comenzó a definir la prueba a producir en juicio, se realizó en marzo de este año. En esa instancia, la Fiscalía ofreció prueba testimonial de personal policial, profesionales técnicos, especialistas forenses y peritos que ingresarán al debate los resultados de informes técnico científicos entre ellos los elaborados por la Unidad Operativa para la Investigación y la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones.

En la audiencia de este martes fue el turno de la defensa pública, que presentó su teoría del caso e incorporó a una veintena de testigos precisando la prueba que pretende producir en el debate.

Con esta resolución, la causa avanzará hacia la etapa de preparación del juicio y, posteriormente, al juicio oral y público.