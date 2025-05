Los representantes del agro se reunieron con autoridades nacionales. A priori la barrera sanitaria aún no se levantará, pero no hay certezas de qué sucederá en el futuro. Insisten en que todo el país sea declarado libre de aftosa sin vacunación.

“Nos vamos con la misma incertidumbre que trajimos”, señaló este jueves el Bloque Rural Patagónico, en un comunicado en el que resumió lo que fue la reunión que mantuvieron dirigentes del agro de esa zona del país con autoridades nacionales, para debatir el presente y futuro de la barrera sanitaria contra la fiebre aftosa.

Vale recordar que, hace dos meses, el Gobierno nacional sacudió el tablero al eliminar la barrera sanitaria que divide al país en dos, utilizando al Río Colorado como límite: al norte de este, para ser libres de aftosa, los bovinos deben estar vacunados; al sur, no hace falta la inoculación.

La medida fue rápidamente rechazada por las provincias y los productores de la Patagonia, que formularon duras críticas hacia el Gobierno. Esto llevó a que -apenas horas después de emitida la resolución- la Casa Rosada tuviera que dar marcha atrás, suspender su aplicación por 90 días, y convocar a una Mesa de Trabajo para llegar a un acuerdo al respeto.

BARRERA SANITARIA: EL DEBATE

Una reunión de esa Mesa tuvo lugar en las últimas horas, con la participación del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; del subsecretario, Manuel Chiappe; del jefe de Gabinete, Martín Fernández; del presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Pablo Cortese; y del director Nacional de Inocuidad y Calidad del Senasa, Jorge Grant.

En representación del campo austral, estuvieron: por Río Negro, Daniel Lavayen, Nora Lavayén, Luis Sacco y Roberto Gutiérrez; por Neuquén, Cecilia de Larminat y Diego García Rambeaud; por Chubut, Juan Goya y Osvaldo Luján; por Santa Cruz, Enrique Jamieson y Cesar Guatti; por Tierra del Fuego, Lucila Apolinaire y Diego Braun; y por el partido de Patagones, Juan Carlos Maas y Gastón Scheffel.

Además, estuvo presente el consultor Juan Luis Uccelli, director ejecutivo de la Cámara de Frigoríficos Ovinos de la Patagonia (Cafropat).

bloque rural patagónico

En primer término, el Bloque Rural Patagónico valoró haber sido convocado a este encuentro y, acto seguido, relató lo sucedido en el mismo.

Según los ruralistas, tras un largo debate e intercambio de argumentos y opiniones, las autoridades nacionales comunicaron que la barrera sanitaria, al menos por ahora, no se levantará, lo que quiere decir que la Patagonia no pierde su status sanitario diferente de libre de aftosa sin vacunación.

No obstante, esto no significa que en algún momento sea un tema que vuelva a reverse: de acuerdo con el Bloque, las autoridades les transmitieron que se han hecho consultas a países de la Unión Europea y a Chile y se esperan las respuestas, de las que dependerá la continuidad o no de la suspensión de la aplicación de esta Resolución.

Si todo va como quiere el Gobierno, finalmente no se daría de baja la medida definitivamente, sino que solo se modificaría para permitir el ingreso hacia la Patagonia de la plancha de asado.