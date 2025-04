«La barrera no es tanto lo sanitario, sino que son intereses tanto políticos y económicos»

En el mensaje, los ruralistas reclamaron que representantes de La Pampa, gubernamentales y del sector, participen de la mesa de trabajo que anunció el gobierno nacional para analizar la eliminación de la barrera, una medida que tomó hace unas semanas, para dar marcha atrás cuatro horas después.

Rodríguez confirmó que le enviaron una carta a CRA. «Expresamos nuestro pensamiento y lo que se pidió es que en esa mesa de trabajo, que todavía no se llamó, para realmente juntarnos, La Pampa, por supuesto, tiene que participar», informó en CPEtv. Rodríguez indicó que «en esa mesa de trabajo se van a evaluar todos los temas inherentes y, por supuesto, el fundamental es el tema sanitario, pero también vamos a exponer cómo está funcionando la barrera y cuál es el alcance de la misma».

«En realidad, como lo venimos diciendo también con las aperturas que se están dando en este último tiempo al resto del mundo, la verdad que nosotros hacemos hincapié que nuestro estatus sanitario de la Argentina es libre de aftosa. La diferencia es que al norte es con vacunación y al sur es sin vacunación, pero para la Organización Mundial es libre de aftosa», explicó.

«Prácticamente, técnicamente está comprobado que en hueso no se transmite la enfermedad, pero bueno, queremos tener todos los fundamentos técnicos, analizar el tema sanitario, como el económico, y realmente lo que nosotros venimos manteniendo es que la barrera no es tanto lo sanitario, sino que son intereses tanto políticos, económicos, que realmente es lo que venimos diciendo. No puede haber barreras o fronteras internas», resumió.

– ¿Qué se puede decir de la preferencia que tienen quizá algunas provincias de la Patagonia de importar carne de Brasil en lugar de permitir la apertura de la barrera en el río Colorado? –le preguntaron.

-Realmente, si es de esa manera, con más razón, deberíamos tener el ingreso permitido nosotros. Entonces, también del otro lado del sur hay productores como nosotros, están produciendo en una zona totalmente hostil, pero son las reglas de juegos que tenemos en nuestro país con las diferentes regiones.

Aumento de la carne

Por otra parte, consultado por el incremento de la carne, el productor local dijo que «el tema es que falta mucha hacienda, esto lo estamos notando, porque vamos a entrar en el invierno, pero después de pasar por la seca que hemos pasado en los años anteriores, políticas que en algún momento, cuando se cerraron las exportaciones, dejaron muchos productores fuera del mercado».

«Realmente lo que está costando es volver al número de cabezas que venía manejando el país, y lo que por ahí se pierde en años de seca, o como dije, por políticas económicas, después cuesta mucho recuperarlo», finalizó.

FUENTE: www.eldiariodelapampa.com.ar