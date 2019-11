“La autonomía del IPROSS no está amenazada”

Desde la UPCN consideramos que la propuesta de modernización del IPROSS que proyecta implementar el nuevo gobierno rionegrino y cuyos primeros pasos ya se están dando, lejos de atacar la autarquía o autonomía del organismo -tal como lo plantean dos de los gremios actualmente en el Consejo-, traerá mejoras en los controles y en la calidad de atención de la obra social provincial y consideramos también que, por eso mismo, los cambios deben contar con el apoyo gremial correspondiente, no exento de propuestas que aporten aún más a las soluciones, pero tendiente a promover una mejora estructural y real de la obra social de los agentes públicos.

Una de las funciones gremiales es informar a los trabajadores y promover su capacitación y formación en virtud de las reformas, también buscar mejoras para esos compañeros en función de una nueva estructura, más moderna y ágil para los afiliados y más transparente en su gestión. Una cosa no se enfrenta con la otra, por el contrario, se complementan.

Los cambios estructurales requieren de tiempo, adaptación y observación para ir viendo los resultados. Las últimas medidas de la administración de la Obra Social fueron el re empadronamiento de crónicos; planes especiales y descartables, con implementación del ‘validador de coberturas en elementos medicamentosos’ dentro de la Institución y Vademécum propio que, aunque resistidos inicialmente por los afiliados, logró ser comprendido a partir del gran trabajo de los agentes del IPROSS y de la colaboración gremial.

También el cierre de los convenios con prestadoras como FECLIR Y CAPRESA, que funcionaban como verdaderas corporaciones médicas, operando en contra de los intereses de los afiliados, es un punto donde, como gremio, apoyamos el cambio. Estas y otras medidas fueron tratadas en el seno de la Junta de Administración, integrada por representantes de todos los empleados públicos y no solos de dos sectores reducidos en representatividad como ATE y UNTER.

Desde la UPCN recomendamos siempre a los afiliados el uso de la página web y del 0800 333 4776 y concientizamos a los compañeros sobre la responsabilidad intransferible como agentes de ayudar en todos los ámbitos posibles, porque también eso es función gremial, además de la justa defensa de los adicionales y refrigerio y mejoras edilicias para el trabajo cotidiano y críticas y búsquedas de mejoras para los trabajadores del organismo.

Este gremio considera que en vistas al actual estado de cosas y los cambios propuestos, no está en riesgo ni la autonomía ni la autarquía del organismo y que de estarlo (solamente posible a través de una reforma en el ámbito legislativo) sería un suicidio institucional para la previsión social de los agentes públicos. Además, hay un ámbito nacional, la Cámara de Obras Sociales Provinciales de la República Argentina ( COSPRA ), donde un tema de éstas características no pasaría desapercibido y mucho menos sin críticas, ya que sería inviable el funcionamiento de una Obra Social Provincial que no sea autónoma e independiente del resto de la Administración Pública.

Por otro lado, consideramos que si la incorporación de uno o más funcionarios es necesaria en esta etapa para cumplir con los objetivos planteados en la reforma del organismo, esto no representa un destrozo a la economía del Ipross, aún cuando lo que se está proponiendo es una variante en la estructura de conducción.

Lo que reclamamos es un IPROSS mejor, para los afiliados y para los trabajadores del organismo y pensamos que este puede ser un buen punto de partida.