La agrupación Raúl Alfonsin pide sincerar los padrones de la UCR

En tal sentido, consideraron que “es necesario sincerar los padrones”, así como también “iniciar el proceso electoral para renovar autoridades”.

Autocracia

Sobre el tema, desde la agrupación interna sostienen que “el radicalismo rionegrino en la conducción de Lorena Matzen ha pasado de exclamar y exigir el respeto a las instituciones democráticas en los sillones del Congreso a la autocracia más radical que se ha conocido en los últimos tiempos dentro del partido”.

Y añadieron que “toda expresión o acto que de alguna manera cuestione lo que dice la vicepresidente a cargo del partido es directamente ignorado por su persona y su pequeño séquito”.

Dialogar con la vicepresidenta, “está ligado a la suerte diaria de cada correligionario, por lo que se ha vuelto el ejemplo de ”te dejo mi cara y me voy”.

Por tal motivo, “desde la agrupación Raúl Alfonsín, en el mes de julio, propusimos formalmente un encuentro a los fines de evaluar las posibilidades para la renovación de autoridades, ya que las exclamaciones informales no daban resultado. Expusimos la necesidad de que el partido convoque a todos los sectores para poder dialogar sobre un radicalismo con metas cortas con la finalidad de determinar un proyecto político inclusivo. Una forma que creemos sirve para reflotar el partido y sumar a los radicales en esa tarea”.

Padrones

En el mismo orden, “expusimos la necesidad de sincerar los padrones y así quienes no se sientan contenidos dentro de los ideales del partido, puedan llevar su ficha de afiliación hacia donde lo crean correcto. Expusimos la necesidad de sumar radicales al radicalismo.

No de rescatar del baúl de los recuerdos a dirigentes que no suman votos ni en su propia localidad o que no representan más que su nombre, sino la necesidad de sumar militantes nuevos, con ideas y fuerzas renovadas, sumar a la dirigencia a militantes que siempre dieron todo por el partido y que luego de ganar, son relegados hasta las próximas elecciones”.

Al día de hoy, “desde ésta agrupación hemos llevado la discusión de la prórroga de mandatos al ámbito judicial porque entendemos que hacer un llamado a elecciones no implica llevar a los correligionarios a las urnas, sino que implica el sentarse a discutir qué radicalismo queremos y como ha venido ocurriendo, que si se puede, se renueve por lista de unidad”.

Aún con la prórroga de mandatos en tela de juicio, “Lorena Matzen ha renovado lazos con Cambiemos, cuando Cambiemos fue una coalición electoral, nunca de gobierno. Con ello demuestra un desconocimiento de la Carta Orgánica y aún peor, la tozuda voluntad de pasar por alto a la misma”.

Según consideraron, “es la convención del partido la que debe votar por la aprobación de las alianzas propuestas por el comité”.

Mandatos

Para finalizar, consideraron que “la auto prórroga de mandatos solo beneficia a sus intereses, con la excusa de no pintar el partido de verde, nos expone a que sea un peronista quien digite la dirección del partido dentro de una alianza que permanentemente ha puesto en jaque a la clase media obrera de la Argentina. Olvida que los radicales somos radicales. Ni verdes ni amarillos, blancos y rojos como la bandera que abrazamos”.

“Matzen cada vez que tiene un micrófono enfrente confunde permanentemente su rol de Diputada con el de la conducción del radicalismo. Todo es lo mismo bajo su óptica, demostrando en tal sentido que su posición es más oportunista que democrática. ”Es como si Luis XIV estuviera entre nosotros diciendo el estado soy yo”.