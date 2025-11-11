Juzgan a un joven de Patagones por la muerte de cinco personas en la Ruta 3

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Hasta el jueves de esta semana, en dependencias del Juzgado Correccional N.º 4, se llevará a cabo el juicio oral y público para analizar la conducta de Carlos Emanuel Delgado Garay, quien manejaba en Jeep Renegade Sport y ocasionó la muerte de sus padres y de una joven familia que circulaba en sentido contrario.

Según la causa, investigada por la UFIJ N.º 1 a cargo del fiscal Cristian Aguilar, el hecho ocurrió el 30 de diciembre de 2020 cuando el acusado manejaba su vehículo por la Ruta 3 kilómetro 864 y, por causas que se desconocen, invadió el carril contrario y produjo un impacto sobre en Peugeot 208 que circulaba de frente con tres ocupantes.

Como consecuencia de la colisión frontal de ambos vehículos murieron todos los ocupantes del Peugeot 208, Ivana Beatriz Arias, Sergio Gonzalo Barrionuevo y su bebe de 6 meses de edad. También, perdieron la vida los padres del conductor del Jeep, Nilda Raquel Bustos y Juan Carlos Delgado Garay.

El acusado llega a juicio acusado de los delitos de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor y por la pluralidad de víctimas fatales.