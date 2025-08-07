«Juntos Defendemos RN», Weretilneck presentó su alianza electoral para las legislativas de octubre

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Con el gobernador Alberto Weretilneck a la cabeza y con un fuerte discurso centrado en la autonomía política y la defensa de los intereses provinciales frente al centralismo porteño, el oficialismo rionegrino lanzó este miércoles en Cipolletti la alianza “Juntos Defendemos Río Negro” (JDRN), que reúne a Juntos Somos Río Negro, la UCR, la Coalición Cívica ARI y otras fuerzas políticas provinciales y vecinales. El objetivo declarado es construir una representación “auténtica” en el Congreso de la Nación.

Weretilneck, presidente de Juntos Somos Río Negro (JSRN), compartió la mesa con los candidatos a senadores nacionales Facundo López, Andrea Confini y Mabel Yauhar, y con el postulante a diputado nacional Juan Pablo Muena.

Una alianza “con los pies en la provincia”

“Esta no es una elección más”, advirtió Weretilneck al abrir el acto. “Es el momento de decidir si queremos legisladores que defiendan a los rionegrinos o que respondan a los mandatos de Karina, Javier o Cristina. Nosotros elegimos defender, no obedecer”, afirmó, en clara alusión a los liderazgos nacionales de La Libertad Avanza y el kirchnerismo.

Según se explicó, la conformación del frente JDRN nace de un trabajo territorial y no de pactos cerrados en Buenos Aires. “Es una construcción que surge desde nuestra tierra, desde el orgullo rionegrino, con partidos que tienen los pies en la provincia y la mirada puesta en el futuro”, sostuvo el mandatario.

Quiénes integran el frente

Además de JSRN, UCR y ARI, el nuevo frente suma al Movimiento Patagónico Popular (MPP), Renovación y Desarrollo Social (REDES), Igualdad, Todos por Ramos, Compromiso con Regina, Todos Juntos por Pomona, Avancemos Cinco Saltos, Generación 3 de Octubre (3G), el Partido Unión y Libertad (PUL) y Todos Somos Oro.

Con esta amplitud, buscan fortalecer una opción electoral que no responda a estructuras nacionales. “Nuestros candidatos no dependerán ni de Milei ni de Cristina”, se remarcó durante la presentación.

Críticas al centralismo y reclamos por inversión

En su discurso, Weretilneck también apuntó contra el abandono nacional en obras e infraestructura. “No puede ser que Buenos Aires concentre los recursos y no se haga cargo de nada. No vemos inversión en rutas, ni en transporte. Solo vemos cómo se deterioran los caminos que usa nuestra producción y nuestras familias”, expresó, y advirtió que ese abandono “cuesta vidas”.

Al mismo tiempo, destacó el rol del Estado provincial frente a la ausencia nacional: “Cuando la Nación se borra, la Provincia aparece para garantizar derechos. Lo hacemos con obras, con salud, con educación, con seguridad y con trabajo”.