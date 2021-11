Jóvenes con discapacidad se suman a la administración pública

Mediante un programa llevado adelante en conjunto entre la provincia de Río Negro y la Nación, dos jóvenes con discapacidad se sumaron a la administración pública provincial. La pasantía -remunerada- tendrá una duración de ocho meses y les permitirá adquirir conocimientos y herramientas para desenvolverse mejor en el mercado laboral.

Los jóvenes se desempeñan actualmente en la sede del Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad de la ciudad de Viedma, y realizan tareas administrativas y de atención al público.

“Es una experiencia nueva, así que estoy muy contento; es otro ámbito, pero por suerte me siento muy bien. Estaba esperando muy ansioso mi primer día, con ganas de aprender y desenvolverme. Me llevo muy bien con mis compañeros, algunos ya los conocía desde antes, y todos me recibieron con los brazos abiertos”, contó Benjamín Morales.

Por su parte, Lisandro Cortés, el segundo pasante, comentó que “estaba nervioso el primer día, porque era una experiencia nueva, pero me gusta poder cumplir un horario, una rutina, charlar con mis compañeros. El día de mañana me gustaría seguir trabajando en el Consejo, me siento cómodo con mi desempeño”.

“Mientras están acá perciben su sueldo, por parte del Ministerio de Trabajo de Nación. Antes pasaron por dos instancias, la primera de participación en una organización de la sociedad civil como lo es la Fundación Nexos, y luego el Consejo, con el cumplimiento de un horario y una tarea específica”, indicó Laura Balmaceda, Presidente del Consejo.

En este sentido, resaltó la importancia de este tipo de políticas de inclusión, y la necesidad de que se replique también a las áreas privadas: “que las personas con discapacidad, de acuerdo a su capacidad, puedan ingresar al mundo laboral es muy importante y creo que es un compromiso de todos nosotros acompañarlos para que sea así. Convocamos a toda la sociedad y a todos los organismos para que vivan la experiencia de acompañamiento en una trayectoria de vida de una persona con discapacidad que está en condiciones de trabajar”.