Jardines maternales y guarderías de Viedma solicitan al Municipio habilitación para la reapertura

Como resultado, efectivizaron el reclamo en una nota que fue enviada al Jefe de Gabinete del Municipio de Viedma, Marcos Castro, en donde expresan “Nos dirigimos a Ud. nuevamente para presentar una propuesta de trabajo en nuestros espacios, habilitados como comercios brindando un servicio a la comunidad imprescindible para todas aquellas familias que trabajan o no, pero que nos eligen para dejar a lo más preciado que son sus niños. Nuestro jardines y guarderías como se sabe no pertenecen al sistema educativo formal, no estamos dentro de la obligatoriedad del mismo. Estamos en situación de riesgo de desaparecer en su gran mayoría, no todos recibimos la ayuda del gobierno nacional para los empleados con el 50% del sueldo, que así tampoco es suficiente, además hay alquileres, impuestos, cargas sociales, servicios: luz, gas, agua, teléfono, seguros y todo lo relacionado al mantenimiento en general”.

Por último, en el documento se expone que “Ya hemos solicitado nuestra reapertura con usted como en Salud, que nos hemos reunido con el Dr. Ledesma en tres oportunidades, presentando el protocolo sanitario correspondiente y quedando ajustar lo que sea necesario. Aún así seguimos esperando una respuesta, hace más de tres meses que no podemos abrir ni trabajar, pero sin dejar de cumplir con nuestras obligaciones (…) han sido autorizados peloteros hasta 10 niños, clases de gimnasia, pileta, juegos electrónicos ,etc., pedimos en salud que no dudábamos en adaptarnos al protocolo que estos espacios seguramente presentaron. Todas actividades para niños, cuál sería la diferencia con nosotros. Por eso evaluando la necesidad imperiosa para no dejar sin trabajo a casi 50 familias y sin espacios de cuidado, de contención, de seguridad y sociabilización a más de 400 familias. Formamos parte de esta etapa tan importante como es la Primera infancia, por eso también pedimos se nos autoricen a realizar talleres de estimulación temprana, Arte, expresión corporal, literario, y otros, con grupos no más de 8 niños en el horario de la mañana o tarde. Adaptándonos como dijimos antes . Con turnos más reducidos”.

Este pedido se suma a la lista de propuestas y acciones presentadas por nuestra institución con la intención de promover el trabajo conjunto con el Municipio y afrontar la difícil situación por la que atraviesan los comercios minoristas, minipymes y pymes de nuestra ciudad.