“Jamás en mi vida me ha tocado transitar un calvario como en estos cinco meses”

“Nunca hemos tenido una situación tan compleja desde el punto de vista social como en la actualidad, se lo puedo jurar por mis seres más queridos que jamás en mi vida me ha tocado transitar un calvario como el que me ha tocado transitar a mí en estos cinco meses”, expresó el intendente de Viedma Pedro Pesatti.

También el mandatario comunal dijo; “así a veces me dan ganas de decir, no sigo más, no sé si vale la pena seguir luchando en este tipo de situaciones y encima que a esta hora un hijo de puta, discúlpeme la palabra que use, esté usando mi nombre para llevar una información falsa a la comunidad, la verdad es que se está cagando de risas en todos nosotros”.

“Cuando uno tiene un día de trabajo con 50 mil cosas distintas, con 50 mil preocupaciones y que encima un pelotudo use mi nombre para hacer un posteo falso me dan ganas de decir que esto no va más”, manifestó Peatti