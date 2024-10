Investigan al Servicio Penitenciario Provincial por el presunto inadecuado control en la detención del ex comisario Luna

Desde hace tiempo, el imputado cumple en ese lugar la prisión preventiva en la que se encuentra tras ser condenado a siete años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” del que resultó víctima una adolescente.

La fiscal Yanina Estela confirmó la investigación ante informaciones sobre presuntas salidas del condenado y el goce de una libertad “morigerada” o inadecuada en ese lugar de detención que depende del ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro.

La funcionaria judicial también confirmó un allanamiento realizado por la Policía Federal en esa antigua y alejada unidad, así como otras medidas dispuestas en el marco de la investigación.

Los primeros datos llamativos surgieron en el reciente segundo juicio contra el excomisario a quien los efectivos lo trasladaban como “un par” sin esposas, condición contraria a la normativa para todo imputado.

UNA CONDENA Y DOS JUICIOS

En 2020 el excomisario fue condenado a siete años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal” y desde entonces a la fecha varios han sido los recursos presentados por el imputado que, además de ejercer su derecho de defensa, lo beneficiaron en el sentido de cumplir la pena impuesta en un penal como cualquier otro condenado.

Si bien esa sentencia de siete años está firme fue parcialmente anulada y por esa razón se llevó un segundo juicio en su contra, también por abuso sexual sobre la misma víctima.

En esta ocasión los jueces Guillermo Baquero Lazcano, Alejandra Berenguer y Florencia Caruso Martín tuvieron por acreditado el delito de estupro, que ocurrió en forma continuada entre marzo y junio de 2019 en El Cóndor, con una frecuencia de entre tres y cuatro veces por semana.

Los abusos sexuales ocurrían en el interior de alguno de los vehículos del imputado en una zona deshabitada cerca de la playa y también en su vivienda particular.

El 24 de este mes y en el marco de la audiencia de cesura del segundo juicio la fiscal Estela pidió al Tribunal que se sostenga la pena de siete años de prisión sin dejar de destacar como agravante las condiciones personales del imputado detallando los cargos de relevancia que ocupó en la fuerza policial.

En tanto la defensa del imputado solicitó que se mantenga la pena de seis años de prisión por ambos hechos juzgados adelantando que continuarán con las vías recursivas previstas. La sentencia será informada, también de manera virtual, este jueves a las 9.

TAMBIEN CULPABLE DE “ESTUPRO”.

En este segundo juicio el Tribunal en pleno lo consideró culpable del delito de “estupro continuado” del que fue víctima una adolescente de 14 años en Viedma.

El estupro es el delito que comete quien tiene una relación sexual mediante seducción o engaño con una persona menor de edad y que sea mayor de 13 años.

Al dar a conocer el veredicto, el juez Guillermo Baquero Lascano destacó que los tres jueces le dieron “crédito a lo declarado por la víctima”.

Respecto de la credibilidad de los dichos de la niña aclaró que “no se trata de un acto de fe ciega. Se ha valorado su relato cotejado con las evidencias. No se sintió víctima. No quiso perjudicar a Luna. Eso está más que claro. No se trató de un discurso incoherente sino todo lo contrario. Aportó detalles que luego fueron corroborados con prueba testimonial y documental”.

En la lectura del veredicto, el magistrado recordó que la defensa del imputado negó la existencia de estos hechos y dirigiéndose directamente a Luna le señaló “su defensa es la negación por la negación misma”.

También recordó lo asegurado por el comisario que dijo “estar preso por haber sido buena persona” acotando el juez que “lo cierto y probado es que se relacionó abusivamente con la víctima, una adolescente en situación de vulnerabilidad . Se aprovechó del vínculo de amistad con la familia. La víctima estaba a gusto y ese afecto especial la llevó a caer en el juego de Luna. Es un claro caso de asimetría en todo sentido entre uno y otro. Casi 40 años de diferencia: por un lado un hombre maduro de más de 50 años de edad y por el otro una adolescente con las hormonas a flor de piel”.