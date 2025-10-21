Intentaron asesinar a un joven en Viedma fueron detenidos y la fiscalía le formuló cargos

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La formularon cargos a dos personas por un intento de homicidio ocurrido el sábado por la mañana. Fueron acusados de balear a un joven y provocarle heridas de gravedad.

Las dos personas detenidas fueron acusadas por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa siendo responsables a título de coautor, de conformidad con los artículos 79 y 41, 42 y 45 bis del Código Penal.

Además, a pedido del Ministerio Público Fiscal, se ordenó la prisión preventiva por el término de un mes para resguardad la investigación. Ambas personas serán alojadas en una institución dispuesta por el Servicio Penitenciario Provincial.

Según relató el fiscal, los hechos ocurrieron el 18 de octubre alrededor de las 10:30 en inmediaciones de las calles Las Rosas y Lavanda, cuando los imputados se presentaron a bordo de una motocicleta.

Allí, uno de ellos le disparó dos veces a la víctima con un arma de fuego con intención de darle muerte.

Los disparos le provocaron heridas de carácter graves, una en el abdomen y otra en la pierna.

Entre el sustento probatorio se cuenta con el acta del procedimiento policial labrada por el personal de la Comisaría 34, testimonios de vecinos del lugar que indican que hubo un forcejeo y una pelea y que hubo disparos, sumado a las actas realizadas por el gabinete de Criminalística, con el detalle de los elementos secuestrados.

La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó el inicio de la etapa penal preparatoria por el término de cuatro meses.