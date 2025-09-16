Intentaban robarle a una mujer que estaba sola que llamó a la policía y fueorn detenidos

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Personal policial de la Comisaría 30° de Viedma intervino rápidamente ante un intento de robo en grado de tentativa en una vivienda ubicada en calle Choele Choel, entre Schieroni y Junín. La propietaria del domicilio alertó a la unidad policial tras visualizar, mediante cámaras de seguridad, a dos sujetos golpeando violentamente la puerta de ingreso de su vivienda.

Una patrulla se dirigió de inmediato al lugar y logró interceptar a dos individuos que coincidían con las descripciones aportadas, en inmediaciones de calle Chimpay y Junín. Ambos vestían ropa similar a la registrada en las imágenes y fueron correctamente identificados. Según informaron fuentes policiales, uno de los aprehendidos posee antecedentes delictivos en la zona, mientras que el otro sería oriundo de General Roca. En su defensa, alegaron que se encontraban “buscando alquileres”.

La damnificada confirmó que se trataba de los mismos sujetos registrados en su sistema de videovigilancia, por lo que se dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso la aprehensión preventiva de ambos, a la espera del relevamiento de antecedentes. Además, se solicitó la intervención del personal de Criminalística y de la División Investigaciones para la extracción del registro fílmico y demás pericias correspondientes