Implementa un operativo especial de tránsito por obras en el Puente Basilio Villarino de Viedma

El Cuerpo de Seguridad Vial de Viedma, pondrá en marcha un operativo especial de tránsito con motivo de las obras de mantenimiento que realizará la empresa Camuzzi sobre el ramal de gas ubicado en el Puente Basilio Villarino, que conecta las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones.

Los trabajos, que comenzarán este lunes 13 de octubre y se extenderán aproximadamente hasta el 15 de diciembre, implicarán la reducción parcial de la calzada y de una de las sendas peatonales en el sentido Viedma – Patagones, lo que hace necesario reforzar la presencia policial en la zona para ordenar la circulación y garantizar la seguridad vial.

Durante el período que duren las obras, el Cuerpo de Seguridad Vial tendrá a su cargo la regulación del tránsito, especialmente en los horarios de mayor circulación. El personal policial ordenará el flujo vehicular, brindará asistencia a conductores y peatones que necesiten información y orientará sobre posibles rutas alternativas.

Asimismo, los efectivos supervisarán la correcta instalación de la señalización preventiva en la zona de obra, verificando su visibilidad y ubicación para advertir a los usuarios sobre las restricciones vigentes. Además, se reforzarán los controles para prevenir conductas imprudentes y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

En caso de emergencias o incidentes, la presencia policial permitirá una respuesta rápida y eficaz para atender la situación y restablecer el orden en la circulación.

Desde la institución se solicita la colaboración de la comunidad al momento de circular por el puente, especialmente durante el período de ejecución de la obra. Se recomienda respetar las indicaciones del personal policial, circular con precaución y a baja velocidad, planificar los traslados con antelación y considerar rutas alternativas, especialmente en horarios de alto tránsito.

La Policía de Río Negro reafirma su compromiso con la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas, trabajando de manera coordinada para reducir al máximo las molestias ocasionadas por esta obra necesaria y asegurar una circulación ordenada durante su desarrollo.