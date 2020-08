Independientemente de las estrategias sanitarias y la labor de los equipos de salud, es indispensable la toma de conciencia en la sociedad para mantener las medidas de prevención y cuidado personal y social, y de esa manera, tratar de bajar el índice de contagios. Los cuidados de higiene personal, desinfección de manos y elementos de uso cotidiano, distanciamiento social y sobre todo, evitar reuniones sociales y compartir mate y bebidas, son indispensables en esta nueva etapa.

“Estamos iniciando una nueva etapa en relación con el COVID-19, marcada fuertemente por el crecimiento de los casos, y nos preocupa mucho cómo puede resistir el sistema de salud este incremento”, sintetizó Arabela en diálogo con radio El Cordillerano de Bariloche.

Consideró que “tenemos un sistema de salud fantástico y esto la población lo reconoce, pero también hay un límite físico y material de este sistema, y si hoy la sociedad no toma conciencia que cada uno de nosotros puede parar el contagio si hace las cosas correctamente, esto va a continuar”.

La Gobernadora apeló a la concientización de la sociedad remarcando que “hoy es el momento clave para salvar la vida de las personas que más queremos. Entiendo que está costando mucho y la población resiste a la idea de tener que asumir una responsabilidad, y la detención del movimiento, pero hoy es necesario”.

“Estamos todos muy cansados y cansadas y se está haciendo muy difícil que se entienda que las personas no se pueden reunir, pero no pueden hacerlo porque se debe cuidar a nuestros seres queridos, que se ponen en peligro si no se actúa con conciencia”, resaltó.

“Hay un grado de displicencia en algunas personas que no toman conciencia de esta realidad, que el cambio depende de cada uno. Entonces es necesario hacer un quiebre y hay que entender que tenemos un enemigo silencioso mortal y no lo estamos tomando como corresponde”, señaló.