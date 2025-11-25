Lo Principal

Horizonte deberá indemnizar a un policía por incapacidad tras un incidente vial

Un policía fue embestido por un auto cuando regresaba a su casa, después de cumplir su jornada laboral. Perdió el conocimiento y sufrió un traumatismo cráneoencefálico.

La Comisión Médica evaluó su estado y concluyó que no presentaba secuelas incapacitantes. Sin embargo, el trabajador manifestó su desacuerdo y presentó un informe médico particular que indicaba trastornos cognitivos persistentes.

La demanda fue dirigida contra la empresa Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., a quien el trabajador responsabilizó por no haber reconocido las secuelas que, según él, le causaron una incapacidad permanente.

Durante el trámite del expediente se produjeron distintas pruebas. El tribunal ordenó pericias médicas y psicopedagógicas. La perita concluyó que el trabajador presentaba secuelas compatibles con un desorden mental orgánico postraumático grado II, de acuerdo con el baremo de la Ley 24.557. Estimó una incapacidad del 24 %, atribuible al accidente.

El Cuerpo de Investigación Forense elaboró un informe conjunto. En el examen físico se constataron cicatrices visibles en el cráneo, dolor a la presión, fotofobia y síntomas persistentes. En las pruebas cognitivas se detectó una baja tolerancia al esfuerzo mental y fallas en la memoria diferida. Las profesionales valoraron la incapacidad en un 26,19 %, considerando también factores como la edad y el tipo de tarea.

La Cámara del Trabajo de Viedma analizó los informes periciales, valoró sus fundamentos y resolvió no apartarse de sus conclusiones. Señaló que la aseguradora brindó prestaciones durante la etapa aguda, pero que correspondía reconocer la existencia de secuelas permanentes. Por lo tanto, estableció el porcentaje de incapacidad en 26,19 % de la total obrera.

Finalmente, condenó a Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. a abonar al trabajador policial la indemnización correspondiente a la incapacidad reconocida.






