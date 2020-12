“Héroes, no imprescindibles mientras Simulan con la salud Pública”

Los trabajadores y trabajadoras de la Salud no somos escuchados en nuestro reclamo de recomposición salarial y cuidado de la salud pública provincial. Luego de 13 semanas buscando el diálogo, y de continuo, cuidadoso y pacífico trabajo con las y los compañeros hospitalarios, el gobierno provincial de Juntos Somos Rio Negro (JSRN) continua con su dinámica de charlas, simulaciones “de como si”, pero sin propuestas concretas.

Al cansancio físico y emocional se suma el desgaste al que el gobierno y los gremios, acostumbrados a estas dinámicas, someten a los trabajadores de salud, lo que –claramente- afecta el cuidado de la comunidad.

En el último tiempo, distintos colectivos sociales se han expresado en apoyo a los reclamos de los trabajadores de la salud, llamando la atención de las autoridades –tanto locales como provinciales- respecto de la grave situación sanitaria actual y el efecto de la misma sobre la salud del personal de salud. Investigaciones científicas realizados en el ámbito de nuestra provincia-junto a personal hospitalario-, han puesto en evidencia la incidencia negativa de la crisis sanitaria sobre la salud mental de los trabajadores y trabajadoras de salud. Somos imprescindibles -insistimos- en este contexto de pandemia. Hemos sostenido asambleas locales y provinciales y realizado movilizaciones de antorchas a lo largo y ancho de la provincia, con amplio apoyo de toda la comunidad.

El conflicto no sólo está en la calle, también se expresa en la dinámica institucional con decenas de renuncias a jefaturas, coordinaciones de equipos y dispositivos, situación que el desmanejo organizativo de la gestión actual demuestra que no sabe –o no quiere- resolver. A esto se suma la actitud de los directores hospitalarios que ratificaron en un acto y foto con la gobernadora, el desconocimiento del justo reclamo y presionaron a las y los trabajadores renunciantes.

El gobierno sigue sin brindar respuestas, apostando al desgaste y a llegar a las fiestas y a la vacaciones, que algunos de nosotros no tendremos por tener que trabajar.

La carencia de sentido de la oportunidad para manejar la crisis y las necesidades de un sector, por parte de la Sra. Gobernadora, de sus ministros y de los gremios amigos -que ayer se mostraban juntos y hoy marcan distancia- solo puede explicarse desde la falta de capacidad y decisión política para gestionar la emergencia sanitaria que estamos atravesando.

Volvemos a ratificar que gobierno y gremios son lo mismo. Defienden los mismos intereses, siempre lejanos a las y los trabajadores hospitalarios. Apuestan a que continuar desgastando a la población trabajadora puede darles rédito. Pero ya lo perdieron hace meses.

Las reuniones políticas carecen de política -en sentido amplio-, nos invitan a escuchar lo que “podrían”, lo que “seria”….sin nada concreto para poner sobre la mesa. Simulaciones simplemente. Por quinto año consecutivo el partido de Gobierno (JSRN), el Gobierno de Arabela Carreras junto a sus aliados gremiales (ATEUPCN), consolidan un “brutal ajuste” sobre el salario de los/las estatales. La caída del salario real alcanza el 75%. Otro año más se ajusta salarios con 20-25% por debajo de la inflación.

Las y los trabajadores hospitalarios consideramos que cierra el gobierno de JSRN el peor año de gestión política sanitaria, y sin lugar a dudas uno de los peores en la historia provincial. Terminan el año 2020 de esta forma, pero pueden cambiar, mudar, para ser mejores en el 2021 o seguir destruyendo el capital humano de la salud pública provincial”.