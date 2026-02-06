«Hemos decidido rechazar por unanimidad la propuesta salarial del Ejecutivo», dijo UPCN

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Desde la Comisión Directiva y Asesora de la UPCN Seccional Río Negro, informaron que, tras la reunión del Consejo de la Función Pública realizada este jueves, «hemos decidido rechazar por unanimidad la propuesta salarial del Ejecutivo».

«Como representantes del gremio mayoritario, acudimos a la mesa con el mandato claro de nuestras bases. Si bien el Gobierno intentó maquillar los números tras el cuarto intermedio, pasando de una oferta trimestral a una actualización bimestral y retocando bonos por única vez, nuestra postura es indeclinable: no vamos a convalidar parches que no resuelven el fondo de la cuestión.

¿Por qué rechazamos?.

No somos cómplices de sumas fijas que se evaporan. Rechazamos la oferta porque:

• El bono no es salario: Los $250.000 propuestos en negro y por única vez no representan una recomposición real. Exigimos que cualquier suma se incorpore al sueldo y se tome como base de cálculo para los aumentos futuros. No permitiremos que se licúe nuestro poder adquisitivo con sumas «por única vez».

• Insuficiencia en los plazos: Aunque se movieron a un esquema bimestral, los trabajadores siguen perdiendo frente a la inflación real mientras esperan el goteo de las actualizaciones.

• Indumentaria y escolaridad: Si bien hubo un ajuste en estos ítems, Los aumentos propuestos siguen siendo insuficientes para el costo de vida que enfrentamos las familias rionegrinas.

Queremos ser muy claros y firmes en este punto para evitar «malentendidos» de pasillo: UPCN NO ACEPTARÁ DE NINGUNA MANERA ACUERDOS PRELIMINARES QUE EL EJECUTIVO PRETENDA CERRAR CON OTRA ORGANIZACIÓN SINDICAL. La negociación debe ser seria, transparente y respetar la voluntad del gremio que ostenta la mayor representatividad en la provincia. No vamos a permitir que se utilicen acuerdos de minorías para condicionar el salario de todos los rionegrinos. Cualquier intento de cerrar acuerdos por fuera de la voluntad de esta mayoría será respondido con la fuerza de nuestra organización.

Esta Comisión Directiva, junto a sus Asesores, se mantiene en sesión permanente. Hemos dejado constancia en el acta de nuestra negativa y de la exigencia de una recomposición verdadera. Donde hay un trabajador estatal, ahí está la UPCN».