Hay un nuevo imputado en causa por usurpación en predio viedmense

En la causa ya hay tres hombres condenados y más de 34 a quienes ya se les formularon cargos.

Según la Fiscalía, el imputado “invadió el predio de forma clandestina -esto es subrepticiamente y ante la ausencia de sus propietarios-, para luego delimitarlo y efectuar una construcción de material colindante al merendero denominado Merendero Nueva Vida. De esa forma despojó a sus legítimos dueños de su posesión”.

Esta imputación forma parte del legajo penal que tuvo el 22 de septiembre del año pasado su primer audiencia de formulación de cargos contra tres hombres que ya fueron condenado por el delito de usurpación en junio de 2021. Dos de ellos recibieron penas de prisión condicional entre los seis meses y los dos años y medio en cambio el tercero, que contaba con antecedentes penales, deberá cumplirla en el Complejo Penal.

“En dicho juicio, quien fue imputado participó en calidad de testigo por lo cual estaba en conocimiento que ocupar una porción de ese terreno constituía un delito penal”, explicó la Fiscal Paula Rodríguez Frandsen en la audiencia.

Además del registro fílmico de dicha situación, el sustento probatorio se compone de la denuncia inicial efectuada por el apoderado de la firma que tiene la propiedad del terreno y presentó las correspondientes escrituras, informe de dominio y poder; las fotografías hechas en el lugar en diversas constataciones y el informe de la Comisaría 38° con jurisdicción en la zona.

La defensa oficial del imputado fue ejercida por Adrián Zimmermann quien se opuso a la formulación de cargos al entender que no se da el requisito de usurpación porque la víctima no volvió a recuperar la posesión del inmueble exigencia prevista por el delito. No obstante el Juez de Garantías Adrián Dvorzak admitió la formulación de cargos explicando que tal información constituye cuestiones probatorias que no deben analizarse en este tipo de audiencias.

Finalmente dispuso la medida cautelar de prohibición de acercamiento del hombre al lugar a no menos de 200 metros pero instó a las partes a que consensúen una nueva medida que le permita seguir asistiendo durante los días sábado y domingo al merendero constituido en el predio.

Con este hombre la causa suma un nuevo imputado, ascendiendo el número a 34. Todos ellos tienen prohibido acercarse al lugar y/o llevar materiales de construcción, lo que generó que muchos abandonaran el lugar por propia voluntad luego de ser partícipes de las formulaciones de cargos. imputados en audiencia judicial con el consecuente sobreseimiento de por lo menos diez de ellos.

Además hay diez personas sobre las que se dispuso rebeldía y captura, una quincena identificada y en vías de que se los notifique de su calidad de imputados.