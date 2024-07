Hay paro docente, este martes y miércoles, UnTER pide paritaria urgente

Una gran incertidumbre se vive en la provincia de Rio Negro, con el paro docente, y parece no tener solución inmediata, con una queja del gremio por las ofertas salariales realizadas por el Gobierno, que no los conforman y decidieron realizar medidas de fuerza, hasta tanto no exista una mejor recomposición.

Por otro lado el Gobernador de la provincia Alberto Weretilneck, anticipó que no habrá diálogo con la UnTER si continúan con medidas de fuerza, y que ese diálogo si el gremio finaliza con las medidas se retomaría después de las vacaciones de invierno.

Silvana Inostroza, Secretaria General de UnTER anticipó que se declaró también el Plenario en sesión permanente exigiendo una urgente Paritaria. Si el gobierno no convoca y realiza una propuesta acorde a los requerimiento del sindicato, el plenario definirá el no inicio, luego del receso invernal.

Este martes habrá protestas de los docente en las principales ciudades de Rio Negro.