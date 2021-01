Hay medidas de fuerza en el Registro Civil de Rio Negro impulsadas por UPCN

Los trabajadores del Registro Civil continuarán las medidas de fuerza que iniciaron el 1° de diciembre pasado y que hoy, en virtud de la falta de respuestas del gobierno, se transformó en asamblea permanente, con concurrencia a los lugares de trabajo pero sin prestación de servicios al público ni gestión de las diligencias internas, o sea, no se está gestionando ningún trámite en los registros civiles de toda la provincia de Río Negro, ya que el acatamiento de lo resuelto en asamblea es del 100%.

“Los agentes se preocupan porque la medida repercute en los servicios a los ciudadanos, pero “no podemos más, el gobierno ningunea nuestras necesidades y ejerce un maltrato directo hacia nosotros, por eso, luego de meses de intentos de entablar diálogo y pedir que analicen la situación para darnos respuestas justas, resolvimos usar las herramientas que tenemos como trabajadores”, dijo una de las compañeras del Registro Civil de Cipolletti.

“Recordemos que nuestros adicionales, que son parte importante del salario, no tienen aumento desde enero de 2018 ¡Desde hace tres años! No pueden echarle la culpa a la pandemia, esto es una irresponsabilidad absoluta del gobierno para con sus trabajadores. Tuvimos demasiada paciencia” agregó. Los agentes del Registro Civil reclaman actualización de los adicionales e incentivos; el reconocimiento de su status de trabajadores esenciales (plus pandemia); la incorporación al recibo de sueldo del bono de presentismo y que el pago de la diferencia perdida en la recaudación del fondo del incentivo sea retroactiva al mes de abril de este año.

Debido a la falta de escucha y de propuestas serias y formales por parte del Poder Ejecutivo, en Río Negro están suspendidas las inscripciones de nacimientos, las defunciones, matrimonios y cualquier otro trámite que se canaliza a través del Registro Civil. Este sindicato viene acompañando el reclamo de las y los trabajadores desde el envío de notas con las solicitudes formales y propuestas, hasta la decisión de iniciar medidas de fuerza. “La medida seguirá porque hasta el momento no hubo nada serio, solo ´papelitos’ que le acercan a algún trabajador, por fuera de los canales formales por donde debe conducir la situación un gobierno cada vez más irrespetuoso de la institucionalidad” dijo el secretario gremial de la UPCN Héctor Barrionuevo.