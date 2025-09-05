Hay más de un infectado nuevo por día de Sífilis en Viedma y por eso el El Galpón reforzó su trabajo en la prevención

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

En los últimos reportes epistemológicos del Hospital «Artémides Zatti» de Viedma, se refleja el incremento de la sífilis en la comunidad en un promedio de más de un infectado o infectada nuevo por día. Por ello, El Galpón impulsó estrategias de detección oportuna y acceso a la salud con prácticas centradas en la prevención.

Ante la situación, desde el Hospital Zatti, a través del trabajo encabezado por la Unidad de Enfermedades de Transmisión Sexual ‘El Galpón’, se realizaron actividades que incluyen el control temprano y el cuidado integral de la población, ofreciendo espacios informativos, de acompañamiento respetuoso, no estigmatizante y completamente confidenciales, articulando además con los centros de salud, como con los profesionales solicitantes públicos y privados.

La Coordinadora de El Galpón, Nelly Costa, explicó que “el aumento de los casos es preocupante y queremos poner énfasis tanto en la detección temprana como en la prevención”.

En este sentido, el uso correcto y constante del preservativo femenino o masculino durante cualquier tipo de relación sexual, ya sea vaginal, anal u oral, reduce significativamente el riesgo de transmisión de la sífilis.

Sin embargo, Costa advirtió que no lo elimina por completo “ya que la infección también puede transmitirse a través de lesiones que no siempre están cubiertas por el preservativo, o también de la mamá al bebé y por ello es tan importante que las embarazadas concurran tempranamente a sus controles con su pareja/as porque la infección se puede captar, tratar y curar”.

En cuanto a la provisión de preservativos, la Lic. Vanesa Bueno integrante del equipo, señaló que “distribuir preservativos es una de las actividad preventiva”.

“Recientemente comenzamos a recibir stock de preservativos masculinos que vamos distribuyendo en distintas salidas a la comunidad, en intervenciones en las escuelas, universidades y en puntos estratégicos del Hospital Zatti, los centros de salud y dispositivos de salud como la Unidad de Adolescencia o el CISC” agregó.

Además subrayó la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) como un espacio clave para la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y otros aspectos que son esenciales para la salud sexual, como las relaciones interpersonales, el consentimiento, la identidad de género y la diversidad sexual.

En este sentido, es importante recordar que El Galpón también tiene un espacio de escucha activa y empática todo el tiempo que el equipo se encuentra en el hospital. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7 a 14 y los días martes de 14 a 18 en los consultorios externos. “Generalmente estamos en el consultorio número 10”, contó.