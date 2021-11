Hay más de 1260 personas adheridas y 300 más en proceso para el pase a Planta

Un total de 1878 personas son las que están en condiciones de acceder.

Son las áreas de recursos humanos de cada jurisdiscción, las responsables de procesar las adhesiones pendientes, a través la plataforma www.paseaplanta.rionegro.gov.ar desarrollada por la Función Pública.

Por otro lado, resta registrar las adhesiones en formato papel de aquellas personas que no podían acceder a la plataforma o no se encontraban en la base de datos inicial. También hay un porcentaje de candidatos y candidatas que no desean ingresar a la planta permanente.

