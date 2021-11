Hay malestar en los médicos generalistas del Hospital Zatti por falta de profesionales y sobrecargas en las guardias

Los Médicos Generalistas de la Guardia del Hospital Zatti, “nos dirigimos a la opinión publica para dar a conocer una serie de situaciones que cotidianamente se producen en relación a nuestro trabajo y generan un creciente estado de malestar.

-Se requiere la incorporación de Médicos Generalistas, las guardias se vienen cubriendo cada mes con sobrecargas de los médicos o adoptando medidas excepcionales en “parches”, no hay margen razonable para el descanso apropiado y cualquier contingencia (enfermedad , etc. ) deriva en tensiones internas porque potencialmente se perjudica a un compañero o compañera que tiene su vida personal y familiar. Esto se produce porque nuestro trabajo existe un profundo sentido de pertenencia y solidaridad, abonado por la

gran cantidad de horas compartidas y las fuertes experiencias que se viven.

Los Médicos y Medicas Generalistas SON LOS MISMOS que están en LOS CENTROS DE SALUD de los diferentes barrios de la Ciudad y en la GUARDIA de EMERGENCIA HOSPITALARIA, y realiza la demanda PREHOSPITALARIA de AMBULANCIA, que SIARME se debe hacer cargo. – La remuneración indigna en concepto de guardia que dificulta aun mas la posibilidad de conseguir profesionales que quieran venir a incorporarse al sistema de guardia, además el destrato recibido en los últimos años produce un sentimiento imperceptible a simple vista pero penosamente presente de abatimiento y desanimo en el grupo. – La Implementación de un sistema prehospitalario “SIARME”, tan promocionado por el nivel ministerial, seria un aporte valioso a la cobertura de salud de Viedma.

-Sin embargo existen detalles que obviamente se relaciona con el funcionamiento de

diferentes sectores de la EMERGENCIA y no fueron considerados a pesar que el

proyecto tiene años de anunciado. Por diversas razones que escapan a nuestro

conocimiento e incumbencia no comenzó hasta ahora que se ha precipitado con el

objetivo de lograr efecto mediático en época electoral.

Los que conocemos intimamente el funcionamiento el servicio y la coordinación

necesaria entre ambos somos concientes de los problemas que impactaran en la actual

organización

– La población esta inmersa en un conjunto de preocupaciones que afectan la propia

subsistencia, no puede soportar una incertidumbre mas, un temor mas, creado por la

atención de la salud que debe ser garantizado por el estado.

Los médicos y Medicas somos protagonistas escenciales, pero hoy sentimos un grado

creciente de Angustia por las frecuentes agresiones que recibimos por ser los receptores

primarios en la primer línea de atención.

● No renunciamos a Luchar contra las falencias y las cada vez mayores carencias

● No nos estamos victimizando

● Estamos haciendo visible lo que nos sucede, NADIE podrá decir que no lo sabia.

● Adherimos a las expresiones realizadas en redes sociales por la Dra. María Victoria

Speroni”.