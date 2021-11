Hay expectativas en el FdT con el recuento de votos para que ingrese Ana Marks

La presidenta del Partido Justicialista Distrito Río Negro, Alejandra Mas, expresó sus expectativas en que el escrutinio definitivo revierta los cómputos provisorios del domingo último y que la Justicia haga lugar a los planteos de los apoderados del Frente de Todos en relación a la utilización de boletas no oficializadas legalmente, por parte de Juntos por el Cambio.

“Somos cautelosos en relación al proceso que se está llevado adelante y respetuosos de lo que defina la Justicia, pero mantenemos fuertes expectativas que las 20 mesas que restan computar puedan aportar los votos que le permitan a Ana Marks llegar a la Cámara de Diputados”, sostuvo Mas.

Además, manifestó que confía en que la Justicia Electoral considere el planteo del apoderado del FdT, Francisco Fiori, quien sostuvo en el escrito presentado que “a todas luces el procedimiento de Oficialización y Aprobación de Boletas a utilizar en una elección nacional está estrictamente normado en el CEN; entre otras cosas todas las fuerzas políticas deben presentar no menos de tres certificados de imprenta en el procedimiento de aprobación de su boleta”.

Sin embargo, expresó Fiori, “es el propio candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio en Río Negro, Anibal Tortoriello quien sin mayor reparo expresa en los medios que su fuerza política ha participado de las Elecciones con Boletas impresas en dos imprentas diferentes. Y vale decir que no surge de ningún expediente que se haya acompañado el pertinente Certificado de Imprenta por cada una”.

Agrega el escrito que “gran parte de los votos contabilizados para Juntos por el Cambio han sido emitidos no sólo con Boleta no Oficializada sino con una boleta cuyo certificado de imprenta ni siquiera fue acompañado al Juzgado. O sea, se votó con boletas no oficializadas; lo que después advertimos que se repitió a lo largo y ancho de la Provincia”.

Concluyó el abogado que “es el propio Tortoriello quien declara que utilizaron Boletas impresas en dos imprentas diferentes, distintas entre sí y por lo tanto falsas, por ser diferentes a la oficializada”.

Mas, por su parte, destacó que “esperaremos confiados la definición del escrutinio, porque creemos que los procedimientos electorales deben darse de acuerdo a las normas vigentes”.