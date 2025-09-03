Hay alerta amarilla por chaparrones y vientos con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en la región

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Rige la alerta amarilla por fuentes vientos para la tarde del miércoles 3 de septiembre, de acuerdo a los reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

El área podría ser afectada entre las 13 y las 19 por vientos del sector sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Frente a esta situación, la municipalidad de Viedma recomienda a la población evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, no refugiarse debajo de árboles y mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales.

En caso de emergencia, se recuerda que se puede contactar a Defensa Civil al número 103 o al 2920483357.