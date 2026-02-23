Hasta el 13 de marzo se prorroga el Pago Anual 2026 de impuestos de Automotor e Inmobiliario en Rio Negro

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de Río Negro extendió el plazo para adherir al Pago Anual 2026 de los impuestos Automotor e Inmobiliario. El nuevo vencimiento opera el 13 de marzo, otorgando más tiempo a quienes deseen optar por esta modalidad.

El Pago Anual permite adelantar las 12 cuotas del año, evitar las actualizaciones mensuales y acceder a un descuento de hasta el 20% para quienes se encuentren sin deuda o regularizada al 31 de diciembre de 2025.

Además, sigue vigente la posibilidad de abonarlo en hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Patagonia, junto con todos los medios de pago habilitados.

Al respecto, el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri, explicó que «han sido muchas las consultas durante los últimos días, por eso hemos decidido prorrogar el pago tres semanas más, ya que estas dudas no iban a poder resolverse y los pagos no iban a hacerse. Así que aquellos que quieran hacer uso de nuestros beneficios a la hora de realizar el pago tendrán tiempo hasta el viernes 13 de marzo».

Cabe destacar que en agencia.rionegro.gov.ar se pueden descargar y pagar las boletas de pago anual actualizadas a la nueva fecha de vencimiento.