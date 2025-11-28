Hasta ahora Villaverde no podría asumir como senadora Nacional

Patricia Bullrich volvió a fracasar en una misión encargada por Karina Milei y la rionegrina Lorena Villaverde no podrá asumir este viernes, junto al resto de los senadores electos en octubre pasado.

La ministra de Seguridad trabajó a desgano para convencer a los radicales de que apoyen el pliego de la actual diputada y, durante la reunión de labor parlamentaria de este jueves, su antecesor en la jefatura de bloque, Ezequiel Atauche, tuvo que pedir que el dictamen vuelva a la comisión de Asuntos Constitucionales para no sufrir un bochornoso rechazo en el recinto.

Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que la ministra experimentó una profunda incomodidad frente al encargo de la secretaria general de la Presidencia, por los vínculos de Villaverde con el presunto narco Fred Machado. LPO informó que la legisladora es pareja de Claudio Ciccarelli, primo de Machado y beneficiario de la concesión otorgada por Alberto Weretilneck para la explotación de canteras de arenas silíceas en Río Negro.

Por eso, la ministra planeó infructuosamente una reunión de bloque de La Libertad Avanza (LLA), a la que también quiso convocar a Victoria Villarruel. La interpretación de un senador oficialista fue que Bullrich aspiraba a sumergir a la Vicepresidenta en el mismo entuerto del que ella misma no podía salir: «ella no quería que asuma Villaverde pero no sabía cómo hacer para no cumplir sin pagar el costo», dijo a LPO.

El encorsetamiento de la ministra también quedó al descubierto con las indicaciones de Casa Rosada para que Nadia Márquez se quede con la presidencia provisional del Senado, desplazando a Bartolomé Abdala, una misión en la que Bullrich fracasó, por ahora. «Ella no la quiere a Márquez ahí pero trata de responsabilizar a Villarruel por la continuidad de Abdala», comentaron fuentes al tanto de la discusión en el oficialismo.

Frente a ese escenario, Bullrich desembarcó este jueves en la Cámara Alta para una «reunión de capacitación» con los legisladores ingresantes, seguida de otra «de integración» con los que tienen mandato hasta 2029 y una tercera, pasadas las 17, ya con Villarruel. «Están locos», dijo una fuente libertaria apuntando a la insistencia de Karina para sostener a Villaverde.

LPO ya publicó que hasta en la bancada de LLA hay senadores que no están dispuestos a defender a la rionegrina. «Lo vamos a tener a (Martín) Soria pegándole todas las sesiones, es un desgaste enorme», admitió uno de ellos.

Una senadora aliada del gobierno recordó, además, que Bullrich se había manifestado a favor de que José Luis Espert diera un paso al costado cuando estalló el escándalo de sus vínculos con Machado. «Ella trabajó todo el tema del narcotráfico y ahora tiene que juntar votos para Villaverde pero no la veo muy convencida», dijo.

De lo que sí se habría encargado la ministra fue de transmitir un pedido a los opositores para que no conviertan el recinto en una plataforma para discursos aguerridos contra la rionegrina. «Es un tema delicado y va a estar la familia», habría sido el argumento.

Por lo demás, la futura jefa de bloque se reunió este martes con el presidente de la bancada radical, Eduardo Vischi, y su colega Mariana Juri, para tantear las voluntades para apoyar el pliego de la rionegrina. Por más que Bullrich negó que el caso de la senadora electa por la provincia patagónica hubiera formado parte de la conversación, un senador libertario admitió que la ministra le planteó a Vischi que exija que se abstengan o se ausenten los legisladores que no están dispuestos a acompañar la asunción de la polémica diputada.

El senador correntino reclamó en la comisión de Asuntos Constitucionales que el tema se trabaje con más seriedad y no firmó el dictamen de rechazo al pliego de Villaverde. No habría sido casualidad que se dejara ver en los pasillos del Senado este miércoles, departiendo con la senadora electa.

Sin embargo, el peronismo tendría un piso de 28 legisladores para el rechazo de Villaverde, a los que podrían agregarse los votos en contra de los radicales Daniel Kronerberger y Maximiliano Abad. Los libertarios arrancarían con 19 de sus 20 miembros a favor, porque cada senador no puede votarse a sí mismo al momento de aprobar su asunción.

La cuenta del gobierno era que podrá sumar al puñado de legisladores del PRO, encabezados por Luis Juez en esta cruzada en defensa de la legisladora, y tal vez algún senador radical. Pero la UCR no confirmaba su respaldo y postergó sistemáticamente su reunión de bloque, una conducta que reprodujeron otros aliados del oficialismo para no quedar pegados, hasta que Karina y Lule Menem tuvieron que aceptar la dura derrota.