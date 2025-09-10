Habrá una nueva reunión del Gobierno con los gremios anticipó ATE
El Gobierno de Río Negro confirmó la fecha de una nueva mesa paritaria para el próximo 18 de septiembre, con el fin de analizar la propuesta salarial correspondiente al último trimestre de 2025.
Asimismo, se confirmó la fecha del pago del bono de 30.000 pesos, que tendrá lugar el 24 de septiembre para la totalidad de trabajadoras y trabajadores estatales.
Recordemos que el plenario de secretarios generales de ATE aprobó por mayoría la propuesta salarial del gobierno, justamente, con la condición de que se especifique el día exacto del pago del bono y se establesca una fecha para discutir el último trimestre del año: octubre, noviembre y diciembre, como finalmente ocurrió.
