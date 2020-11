Habrá una nueva marcha de los retirados de la Policía

“Ya no damos más tiempo de espera e incertidumbres, hemos tenido paciencia y tolerancia y sentimos que no somos correspondidos de la misma manera. Seguimos firmes en la lucha por nuestra reivindicación. De no movilizarnos corremos el riesgo que pase toda la carga para los sueldos de Febrero, de aca a 90 días, eso ya es inaceptable, tanto como la espera de 6 meses para cobrar aumentos.

Les pido que nos acompañen, ya no tenemos tiempo, más 70 colegas han partido de este mundo en lo que va del año y las pensionadas siguen sin cobrar.

En esta oportunidad todos debemos sentir la obligación de ir a reclamar. Si sos persona de riesgo podes movilizarte en vehículo acompañando la marcha.

En Viedma nos concentramos:

Caravana de vehículos: rotonda Islas Malvinas (Avda Casero y Avda Perón) inicio de la marcha 10:00 hs.

Movilización a pie, nos concentramos en la Plaza Primera Junta (Zatti y A. Barros) 10:00hs.

Hacelo por vos, por tu familia y por el silencio de los fallecidos.

Te esperamos no nos falles vos también”.