Habrá reunión con los gremios estatales rionegrinos y ATE dice que «El Gobierno debe contemplar las necesidades reales de los estatales»

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fue convocada por la Secretaría de la Función Pública a reanudar la negociación paritaria el próximo jueves 5 a partir de las 10hs, luego del reclamo de ATE en la última propuesta salarial ofertada.



«El Gobierno debe contemplar las necesidades reales de los estatales y dar una seguridad salarial que genere tranquilidad ante un posible desajuste inflacionario y la continuidad de aumentos en los servicios básicos, bienes de primera necesidad”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.

Durante la útima reunión, ATE expresó que cualquier acuerdo debe contemplar la corrección del poder adquisitivo perdido el año pasado. Además, reclamó la actualización y fecha de pago de Ayuda Escolar, Indumentaria y Asignaciones Familiares. También recategorizaciones y la activación del proceso de pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados.

Esa fue el pedido tras considerar un avance la propuesta del Gobierno de actualizar haberes del primer trimestre acorde a la evolución de precios que publica el INDEC.

De esta manera, ATE dejó en claro que la actualización por IPC es una conquista de la lucha de los trabajadores, pero que por sí sola no alcanza: para cerrar la paritaria tienen que ingresar en el análisis otros conceptos que hacen a la integridad de los ingresos en los haberes de los estatales.