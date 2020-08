Habrá flexibilidad en la Fase 1 en el Departamento de General Roca

El Ministerio de Salud habilitó el comercio esencial y no esencial en todo el Departamento de General Roca entre las 9 y 19 de lunes a viernes, con un máximo de ocho horas diarias (a definir por los Municipios). En tanto, desde las 19 y las 22 regirá la modalidad Delivery y take away en bares, restaurantes y confiterías, tal cual ya estaba dispuesto en la Resolución del Ministerio de Salud dada a conocer el domingo. En tanto, los sábados los comercios esenciales y no esenciales podrán abrir de 9 a 14.

Por otra parte, las actividades recreativas individuales y al aire libre podrán realizarse sólo los días viernes, sábados y domingos hasta las 19. Estas medidas regirán desde las 00.00 del 25 de agosto hasta las 24 del 1 de septiembre.

No obstante, fuera de estas actividades y horarios se mantendrán las restricciones de circulación en las ciudades, con el objetivo de bajar el nivel de contagio de COVID-19.

La ronda de diálogo encabezada por la Gobernadora Carreras con autoridades municipales y empresariales generó la posibilidad de elaborar una medida intermedia entre las actuales normas de funcionamiento y las restricciones totales que significan la vuelta a Fase 1.

Por otra parte, la Gobernadora confirmó un aporte de 70 millones de pesos con destino a los comercios más desfavorecidos por las medidas sanitarias del Departamento de General Roca, el cual será distribuido por el índice de coparticipación a cada ciudad.

Esta tarde, por videoconferencia, la Mandataria dialogó con referentes de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) y de cámaras locales de diversos municipios para escuchar sus planteos. Durante la mañana, ya había tenido una reunión similar con Intendentes e Intendentas del Alto Valle con el mismo objetivo.

El próximo sábado 29 se desarrollará un nuevo encuentro para evaluar la situación y analizar las medidas a implementar hacia adelante.