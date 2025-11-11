Habilitan nuevas playas en Viedma y El Cóndor y desde el Faro a Picoto sólo será para vehículos sin guardavidas

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El municipio de Viedma en un trabajo en conjunto con los guardavidas y especialistas, decidieron realizar modificaciones en las playas, con nuevas zonas balnearias y suprimir otras donde es complicado poder utilizarlas para los bañistas.

El municipio envió esta nueva modificación a la ordenanza encabezado por el intendente de Viedma Marcos Castro, junto a su jefa de Gabinete Eugenia Serra.

La actual Ordenanza 5814 lleva 20 años de su sanción, en un contexto de crecimiento poblacional, turístico y de labor profesional que requería de revisión.

Lo primero que se hizo, fue separar zonas costeras (ordenanza ya sancionada hace dos meses) de la labor de Guardavida propiamente dicha.

Se inició un proceso de modernización, consolidación y adecuación de la norma, en el marco de cambios territoriales pero principalmente en clave de profesionalización de la formación y labor del cuerpo de Guardavidas.

Este proyecto es un paso fundamental en el fortalecimiento de la política pública que se viene construyendo en conjunto con los representantes de Guardavidas, en materia de seguridad, prevención y protección ciudadana de nuestras playas.

Se amplía la formación en relación a tiempo (se amplía un mes más el curso) como así también en lo curricular (salvamento, natación, inclusión y sensibilización en el trabajo con personas con discapacidad, Ley Micaela y normas afines a géneros).

Se amplía 10 años la edad para servicio (antes era de 18 a 35, ahora es hasta 45)

Se profesionaliza y jerarquiza el cargo de Encargado de Playa (será con presentación de proyectos de cada zona costera: río, mar y acantilado)

Se incorpora la digitalización del legajo.

Se incorpora un período de revisión de la norma (5 años) garantizando así su observancia y contextualización.

Hay 11 sectores habilitados con servicio de Guardavidas

Son cuatro sectores en el río y siete en el Mar.

Sectores en costa de Río:

Nueva playa con Servicio de Guardavidas: Costanera entre Hidelman hasta Humble, oséa desdel banco hundido al puente nuevo.

Sector entre Boulevard Ayacucho y Jofre

Sector entre Dorrego y Moreno

Sector entre Belgrano y Mitre.

En río se incorpora una nueva playa entre las calles Hidelman y Humble, (desde el barco hundido hasta el puente viejo) y se elimina el sector entre Jofre y Dorrego producto de la crecida de juncos (los cuales no podemos eliminar) y generan riesgos en bañistas, queda como sector para actividades acuáticas y deportivas.

Sectores en costa de Mar:

Cailotto (con ingreso de vehículos para estacionamiento, sin Guardavidas.)

Con Guardavidas estarán los sectores:

Playa Central

Nueva Playa con Servicio de Guardavidas entre calle 59 y Pasaje Peatonal Cornalito (calle 45)

Bajada el Faro (se amplía de calle 43 hasta el sector denominado Bajada el Faro)

Picoto

Playa Bonita

Loberia

Los cambios importantes en Mar son: ampliación de la playa que continúa a la Central (donde teníamos todos los años gran cantidad de bañistas pero sin servicio de Guardavidas), explicó el municipio y se elimina el servicio de Guardavidas entre El Faro y 100 mts antes de llegar a Picoto (con el objetivo de resguardo al ser espacio de ingreso y egreso de autos).