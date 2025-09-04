Guerra Labayén declaró en el inicio del juicio Político en su contra por mal desempeño

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Se realiza el juicio político contra el juez de Viedma, Gustavo Guerra Labayén y en el primer día, el Magistrado laboral suspendido declaró.

El juez suspendido Guerra Labayén está acusado de incurrir en retrasos que son considerados irregulares en el dictado de 25 sentencias definitivas, cuyos plazos estaban vencidos al momento de una inspección realizada el 15 de diciembre de 2023.

También el magistrado según el Procurador General Jorge Crespo perdió la competencia para dictar sentencia en ocho causas laborales debido a la mora en la resolución de los casos.

En la audiencia de este jueves, que es la primera, donde se escucharon declarar a varios testigos. Lu3go de escuchar la acusación el magistrado suspendido declaro.