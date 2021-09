Gatica admitió que su “error fue haber puesto plazo en la entrega de los lotes” de APEL

El acta se firmó en una escribanía local, lo que permitirá al sindicato comenzar el proceso de entrega de los terrenos a sus propietarios.

El secretario General de APEL, Alejandro Gatica, explicó que la Legislatura restituyó la totalidad de las tierras y la documentación original del loteo, donde constan los pagos que realizaron los compradores desde el 2014 a la fecha.

Explicó el dirigente que esos documentos permitirán saber quiénes están en condiciones de acceder a los lotes, tarea que llevará algunas semanas, ya que se deberá examinar caso por caso.

Añadió que luego de ese trabajo “estaremos en condiciones de entregar la posesión de los lotes a quienes lo tengan pagado totalmente”. No obstante aclaró que “tendremos que analizar una solución diferente con los compradores que acudieron a la Justicia Civil para reclamar la entrega”.

“Más allá que no pudimos cumplir los plazos, nuestra idea –como siempre lo dijimos- es entregar los lotes como corresponde porque esa gente los pagaron y por eso son sus propietarios”, enfatizó.

Agregó Gatica que “ahora sí seremos responsables si no los entregamos, pero durante siete años y medio nos responsabilizaron de algo que no podíamos hacer por no contar con los elementos necesarios”.

Finalmente destacó que “creo que es el único loteo de Viedma que se entrega con todos los servicios e infraestructura completa” y admitió que su error fue haber puesto plazo de entrega en esas condiciones.