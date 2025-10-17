Lo Principal

Ganó la oposición la elección de la UnTER, según los datos provisorios hay nueva conducción

La Junta Electoral Provincial de UnTER difundió los resultados provisorios de las elecciones para la renovación de cargos de conducción provincial, en base a la información aportada por las Juntas Electorales Locales.

Laura Ortiz

Sobre un padrón de 18611 afiliados habilitados para sufragar, aproximadamente 10620 emitieron su voto (57%) en las 144 mesas dispuestas en las 18 seccionales de toda la provincia.

De acuerdo con los datos preliminares, con el 54% de los votos se posicionó en primer lugar la Lista 4 – DAF Multicolor – Docentes al Frente, que lleva como candidata a la Secretaría General Laura Ortiz, de Valle Medio.

Este viernes por la mañana la Junta comenzará a recepcionar la documentación de cada una de las Seccionales para dar inicio al escrutinio definitivo.

Desde el Consejo Directivo Central celebraron este acto eleccionario «como una valiosa expresión de la democracia sindical. Agradecemos la participación en las Juntas Electorales Provinciales y Locales, así como el compromiso y la militancia de las autoridades de mesa, fiscales, apoderados de lista y compañerxs candidatos».







