Galiano «nunca estuvo detenido» y está en Viedma, lo afirmó uno de sus abogados Damián Torres

El abogado Penal de Viedma Damián Torres y cuñado de José Galiano el odontologo que realizó la operación de una persona en capital y falleció, dio explicaciones en redes sociales ante los dichos del algunos medios, que Galeano estaba detenido.

El hombre que falleció tenía 64 años, el hecho ocurrió el miércoles pasado en un centro médico ubicado sobre la calle Virrey del Pino.

Miguel Ángel Berlini, murió después que le realizaran una operación de implante dental en una reconocida clínica del barrio porteño de Belgrano y perdió la vida.

Miguel murió dentro de la Clínica Robles, ubicada en la calle Virrey del Pino al 2530. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Berlini permaneció inconsciente al finalizar el procedimiento odontológico.

Por el hecho están siendo investigados el cirujano Marcelo Fernando Robles y el odontólogo de Viedma José Miguel Galiano.

El abogado de Galiano y cuñado Damián Torres, en las redes sociales publicó la situación de su cliente.

Más allá de ser el cuñado de José, como parte de su equipo de abogados también debo decir.

1) nunca estuvo detenido. Solo fue llevado a comisaría lo cual es normal en cualquier proceso.

2) su actuación fue acorde a su profesión y a la calidad de todo lo que se formó y no será difícil acreditar. Están los informes previos que solicitó. Lamentablemente las profesiones riesgosas implican alguna vez en la vida poder pasar por algo así, y le pasó justo a él .

3) siempre estuvo y estará a disposición de la familia que es entendible lo que está viviendo.

Lamentablemente a veces construir toda una carrera como la de José lleva mucho tiempo, dedicación y esfuerzo y los medios con alguna información tendenciosa la quieren desprestigiar. Eso no será posible.

Gracias a todos los que se preocuparon!