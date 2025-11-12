Fuerte operativo en el barrio Inalauquen de Viedma con dos detenidos

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Personal de la Comisaría 30° de Viedma intervino en un violento episodio ocurrido en el barrio Inalauquen, donde dos personas fueron detenidas tras atacar a efectivos policiales y provocar daños en un móvil oficial.

En la tarde de este martes, los uniformados acudieron en apoyo de un efectivo cuya vivienda había sido apedreada por un grupo de malvivientes. Al llegar al lugar, los agresores comenzaron a arrojar piedras y otros elementos contundentes contra el personal y patrullero, ocasionando heridas a efectivos y la rotura de vidrios de móviles.

Ante la creciente violencia, se solicitó refuerzo de más personal policial para controlar la situación, ya que varias personas continuaban incitando a la agresión contra la Policía. Minutos más tarde arribó el grupo especial COER, que logró restablecer el orden. Personal policial detuvo a un hombre y una mujer identificados como los principales instigadores del ataque.

Los detenidos fueron trasladados a la unidad policial, donde quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, se labraron actuaciones por atentado y resistencia a la autoridad, daños y agresión al personal policial.