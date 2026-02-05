Fue declarado en Viedma culpable por abusar sexualmente de sus nietas menor de edad

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Un abuelo fue declarado culpable por diversos hechos de abuso sexual que perpetró en contra de dos de sus nietas menores de edad.

La sentencia se conoció este miércoles luego de que las partes acordaran la responsabilidad penal en un procedimiento abreviado parcial y el propio acusado reconociera haber cometido los hechos.

De acuerdo con la acusación, el primer hecho ocurrió en septiembre de 2019, en un domicilio particular de la ciudad de Viedma y el segundo en un período comprendido entre los años 2014 y 2017. Ambos fueron tocamientos y las víctimas, dos hermanas menores de edad, nietas del hombre. La calificación legal es abuso sexual simple agravado por el vínculo, en calidad de autor.

Para sustentar el pedido de responsabilidad la Fiscalía mencionó las pruebas obtenidas en el marco de la investigación entre las que se incluyeron declaraciones brindadas por las víctimas mediante el dispositivo de Cámara Gesell, en las que se confirmaron los hechos denunciados, informes periciales y del gabinete de criminalística, los resultados de allanamientos y testimonios de personas del entorno de las víctimas, quienes relataron haber tomado conocimiento de los hechos por dichos directos.

En la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare la responsabilidad penal del imputado conforme a los hechos y la calificación legal expuesta. La parte querellante manifestó que las víctimas prestaron su conformidad con la resolución del caso mediante un acuerdo parcial, una de ellas que ya es mayor de edad se encontraba presente en la sala. En el mismo sentido se expresó el defensor penal de niñas, niños y adolescentes, que indicó haber trabajado de manera articulada con las hermanas y haber mantenido entrevistas previas con ellas, sin formular objeciones al acuerdo presentado.

El defensor oficial del imputado tampoco manifestó oposición al procedimiento abreviado luego de lo cual el hombre reconoció los hechos atribuidos y aceptó su responsabilidad penal. Finalmente, el juez de juicio interviniente resolvió hacer lugar al procedimiento abreviado parcial y dictó sentencia declarando la responsabilidad penal del imputado por los hechos de abuso sexual simple agravado por el vínculo. Finalmente, en una próxima audiencia de cesura se dirimirá el monto de pena pretendido.