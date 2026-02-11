Fue condenado por abusar sexualemnte de su nieta que tenía en ese momento entre 10 y 11 años

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Ministerio Público Fiscal solicitó que un hombre sea condenado por diversos hechos de abuso sexual simple perpetrados contra su nieta menor de edad. El pedido se realizó en el marco de un juicio abreviado, alcanzado con la Defensa, con la conformidad del Defensor de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la madre de la niña víctima. La niña, en tanto pidió que su abuelo «siguiera preso», condición en la que se encuentra desde octubre pasado.

La acusación fiscal sostuvo que el acusado cometió los hechos de manera reiterada entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, principalmente en un domicilio de la localidad de San Javier. La víctima tenía entre 10 y 11 años al momento de los hechos.

Según expuso la Fiscalía, los abusos se produjeron en un contexto de convivencia y confianza, aprovechando situaciones en las que la niña se con su abuelo. La calificación legal atribuida fue la autoría del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo.

Para sustentar el pedido de una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva, el Ministerio Público Fiscal detalló la prueba reunida durante la investigación. Entre los elementos incorporados se encuentran la denuncia realizada por la madre de la niña, quien relató las circunstancias en las que tomó conocimiento de los hechos, y el protocolo de abuso sexual infantil elaborado por personal de salud del hospital público de Viedma.

Asimismo, se valoró la declaración testimonial de la niña, recibida bajo la modalidad de cámara Gesell, informes elaborados por la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVi) y las declaraciones testimoniales de los hijos del hombre, tíos de la víctima. También se incorporó un informe del Cuerpo de Investigación Forense, que indicó que el relato de la niña resulta consistente y que no se detectaron indicadores de fabulación. Finalmente, se agregó como antecedente una sentencia condenatoria previa registrada por la persona imputada.

Al momento de expedirse, tanto el Defensor de Menores como el defensor público del imputado manifestaron su conformidad con los términos del acuerdo. El acusado, además, reconoció haber cometido los hechos que se le imputaron.

Luego de analizar el acuerdo presentado, la calificación legal propuesta y la prueba reunida, el juez de juicio interviniente resolvió admitir el juicio abreviado. La sentencia se dará a conocer en los próximos días.