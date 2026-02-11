Lo Principal

Fue condenado por abusar sexualemnte de su nieta que tenía en ese momento entre 10 y 11 años

El Ministerio Público Fiscal solicitó que un hombre sea condenado por diversos hechos de abuso sexual simple perpetrados contra su nieta menor de edad. El pedido se realizó en el marco de un juicio abreviado, alcanzado con la Defensa, con la conformidad del Defensor de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la madre de la niña víctima. La niña, en tanto pidió que su abuelo «siguiera preso», condición en la que se encuentra desde octubre pasado.

La acusación fiscal sostuvo que el acusado cometió los hechos de manera reiterada entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, principalmente en un domicilio de la localidad de San Javier. La víctima tenía entre 10 y 11 años al momento de los hechos.

Según expuso la Fiscalía, los abusos se produjeron en un contexto de convivencia y confianza, aprovechando situaciones en las que la niña se con su abuelo. La calificación legal atribuida fue la autoría del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo.

Para sustentar el pedido de una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva, el Ministerio Público Fiscal detalló la prueba reunida durante la investigación. Entre los elementos incorporados se encuentran la denuncia realizada por la madre de la niña, quien relató las circunstancias en las que tomó conocimiento de los hechos, y el protocolo de abuso sexual infantil elaborado por personal de salud del hospital público de Viedma.

Asimismo, se valoró la declaración testimonial de la niña, recibida bajo la modalidad de cámara Gesell, informes elaborados por la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVi) y las declaraciones testimoniales de los hijos del hombre, tíos de la víctima. También se incorporó un informe del Cuerpo de Investigación Forense, que indicó que el relato de la niña resulta consistente y que no se detectaron indicadores de fabulación. Finalmente, se agregó como antecedente una sentencia condenatoria previa registrada por la persona imputada.

Al momento de expedirse, tanto el Defensor de Menores como el defensor público del imputado manifestaron su conformidad con los términos del acuerdo. El acusado, además, reconoció haber cometido los hechos que se le imputaron.

Luego de analizar el acuerdo presentado, la calificación legal propuesta y la prueba reunida, el juez de juicio interviniente resolvió admitir el juicio abreviado. La sentencia se dará a conocer en los próximos días.






situs togel dan slot togel toto petirtoto link situs toto slot slot seru slot 5000 5 bandar togel terpercaya link alternatif situs toto 10 situs togel terpercaya akun demo slot slot petir bandar lotre togel pragmatic demo slot bandar slot maxwin demo slot no limit bandar slot resmi link alternatif situs toto link slot maxwin Link slot pg soft SBOBET resmi Laman toto link alternatif situs toto togel 100 petirtoto togel 100 link situs toto slot maxwin x5000 agen sportsbook terpercaya situs toto login slot mahjong x15000 situs togel resmi toto agen slot tergacor bo slot resmi jackpot petirtoto link alternatif situs toto toto togel 4d slot petir merah login slot maxwin togel dan slot situs toto online situs toto login link alternatif petirtoto sportsbook petir toto slot petirtoto wap petirtoto slot petirtoto online petirtoto login BO togel toto slot link slot gacor BO slot pragmatic situs togel resmi toto agen togel terpercaya toto slot agen sportsbook rekomendasi link slot gacor toto slot 4D petirtoto petirtoto petirtoto situs toto agen togel resmi agen slot resmi situs toto login agen togel play