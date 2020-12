Fue aprobado por mayoría el paquete fiscal para el año próximo

La Ley Impositiva Anual incluye en un mismo cuerpo legal montos imponibles y alícuotas que estarán vigentes durante el ejercicio fiscal 2021 para los impuestos inmobiliarios, sobre los ingresos brutos, de sellos, a las loterías, a las rifas, a los automotores, tasas retributivas de servicios, incentivos y bonificaciones, estabilidad fiscal y beneficios en los impuestos inmobiliarios y a los automotores para la Línea Sur.

El legislador José María Apud (JSRN), como miembro informante, destacó que “en el contexto en que nos encontramos debatiendo este proyecto, hay que remarcar que las acciones de la Agencia (de Recaudación Tributaria) han sido claves y dinámicas.” Agregó que “en este contexto de pandemia se han tomado funciones objetivas que comprenden la supervivencia de los contribuyentes.”

Explicó que en el impuesto a los ingresos brutos se mantiene la eximición de todas las actividades primarias y servicios directamente relacionados. Indicó que también contempla flexibilidad para acceder a la bonificación por pago en término a las empresas que posean deuda regularizada, y se mantiene la excepción para aquellos contribuyentes que se consideren cumplidores , y presenten y abonen fuera de término un anticipo dentro del período fiscal.

Sobre el impuesto al automotor destacó que la ley contempla mantener las bonificaciones del 25 por ciento, ampliando un 15 por ciento más el pago anual, haciendo un total de 40 por ciento, y que se mantiene la bonificación del 20 por ciento adicional a automotores radicados en la Línea Sur.

El legislador manifestó también que quedan alcanzadas por el impuesto la venta de unidades habitacionales efectuadas después de dos años de escrituración que realicen las sociedades, cualquiera sea su forma jurídica y fideicomisos.

En cuanto al impuesto inmobiliario, Apud detalló que se mantienen las bonificaciones del 25 por ciento, ampliando el beneficio a aquellos contribuyentes con deuda regularizada, más un 15 por ciento por pago anual, y también se mantiene la bonificación especial al sector turismo, que contempla un 40 por ciento para hoteles si están al día, en lugar del 25 por ciento habitual, más 15 por ciento por pago anual.

Con respecto al impuesto al sello, indicó que se incorpora un inciso por el cual se descuenta del valor locativo sujeto a impuesto, por categoría oficial de personal policial, y se actualiza el tope a la exención para las pick up que no excedan el monto establecido para los vehículos de alta gama de un millón docientos mil pesos a dos millones cuatrocientos mil pesos.

Por su parte, el legislador Marcelo Mango (FdT), adelantó el voto negativo de su bloque y consideró que “el proyecto establece la continuidad del pacto fiscal de 2017 del macrismo, cuando hoy los gobernadores y el gobierno nacional están ratificando y ampliando las suspensiones de ese consenso fiscal. Este proyecto congela o baja alícuotas de ingresos brutos de las actividades económicas de mayor concentración de la riqueza e incrementa los impuestos o valores fiscales que paga el común de los rionegrinos que apenas sobreviven a la pandemia.”

Juan Martín, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, adelantó su voto positivo en general y destacó que “el gobierno no se da cuenta de que hay sectores a los que no se los puede seguir exprimiendo más,”. Aunque avaló que en ingresos brutos algunas alícuotas disminuyen, hay otras “que no se tocan”, que “son aquellas actividades que están más afectadas por este año catastrófico que hemos cursado. Es así que la gastronomía y la hotelería van a pagar lo mismo, esto es una falta de empatía de la administración del Estado”, advirtió.

También pidió que el impuesto al sello sea cero para los más afectados, como los hoteleros, gastronómicos y las pymes.

Marcela Ávila (JSRN) cerró el debate y aclaró que no se puede prescindir de este impuesto, en referencia a Ingresos brutos, y menos en este momento, porque representa un 70 por ciento de la recaudación de la provincia. En este sentido, afirmó que lo que se necesita es volver a abrir el debate sobre la coparticipación nacional, que es una cuenta pendiente.