Fue aceptada la recomposición salarial por el gremio UPCN y piden que el aumento vaya al básico

UPCN recordó que el gobierno propuso en principio adelantar el 8% pactado para junio a mayo y que fue rechazado de inmediato por nuestro representante en el concejo de la función pública el secretario gremial Luis Rosas.

Luego de un cuarto intermedio, nuevamente en reunión, este gremio recibió la oferta de incrementar el 6% para el mes de mayo, llevando del 24 al 30% la recomposición salarial para el semestre.

En la reunión, nuestro sec. gremial planteo que seria justo para todas y todos los trabajadores públicos llegar a obtener el 2% que el gremio docente recibió anteriormente; es por ello que por la tarde noche del día martes y en la mañana del miércoles se reunió nuevamente el concejo y se logro firmar el acta que acuerda un incremento total para el semestre del 32%.

Por lo cual en los haberes del mes de mayo los trabajadores recibirán sus salarios con un 12% de incremento mas una suma complemento no remunerativo, proporcional a cada categoría y que representa el 2% solicitado.

“Luego de un extenso debate, en el cual se hizo un repaso por la situación de cada localidad de la provincia, evidenciando el deterioro progresivo y constante que sufre el salario, las condiciones edilicias en las que algunos trabajadores deben soportar llevar a cabo sus tareas, los malos tratos y destratos que algunos funcionarios de este gobierno insisten en naturalizar para con los trabajadores; la crisis evidente del sector hospitalario que repercute directamente en la población; se analizó ademas, el acompañamiento de este gremio a la fuerza policial en su reclamo, habida cuenta que la democracia, el régimen de derecho y la permanente lucha por justicia social son parte de nuestras convicciones y de nuestro quehacer diario.

“Este cuerpo organizativo comunica que si bien sabemos perfectamente que los salarios son malos, que hemos perdido sistemáticamente el poder adquisitivo, que a pesar que esta propuesta no es suficiente para la recomposición del salario que nos merecemos; la misma es bienvenida ya que la revisión se planteo en un contexto un poco mas realista de lo que se venia dando en el último tiempo. Asimismo, reiteramos que no vamos a acordar que las y los trabajadores reciban sumas no remunerativas comúnmente llamadas en negro, porque deteriora sensiblemente el salario y la pirámide escalafonaria; es por esto que desde la UPCN, le solicitamos que la misma sea incorporada al básico como suma remunerativa y bonificable, esto seria una manera justa de cerrar este acuerdo.

Asimismo y para los meses que se vienen le proponemos a este gobierno armar una comisión de trabajo donde podamos analizar y acordar el traspaso progresivo de las sumas no remunerativas al básico y así de una vez por todas nuestros trabajadores puedan contar con el salario como les corresponde; además solicitamos que hagan un esfuerzo y el concepto de antigüedad se eleve al 3% para ser equitativo con el resto de los trabajadores de los otros poderes del Estado.

Con el compromiso renovado, con el entusiasmo que nos genera la proximidad de las elecciones en nuestro gremio y con la satisfacción que la voz de las y los trabajadores por una vez ha sido escuchada, es que les decimos a todas y todos que no claudicaremos en decir las cosas importantes que suceden en el mundo del trabajo porque tenemos la RESPONSANILIDAD DE SER MAYORIA”.