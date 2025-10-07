Fred Machado quedó alojado en la sede central de la Policía Federal de Viedma
Federico «Fred» Machado fue trasladado de su casa a la sede central de la Policía Federal de Viedma.
Ahora se espera el proceso de extradición a Estados Unidos desde Viedma.
La Policía Federal se presentó en su vivienda ubicada en la ruta provincial Nº 1 de Viedma donde residia desde hace unos años junto a su madre, luego que la justicia federal su prisión domiciliaria.