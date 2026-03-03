Formularon cargos al hombre acusado haber matado a otro mientras discutían por un paquete de bolsas que vendían en la vía pública

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Un hombre fue acusado de haber matado a otro mientras discutían por un paquete de bolsas que vendían en la vía pública. El hecho se produjo en la mañana del sábado, en un inquilinato de Viedma.

En la audiencia de formulación de cargos se le impuso además la prisión preventiva, sustentada en el peligro de fuga ante la falta de arraigo y su comportamiento previo en el marco de causas en curso que se tramitan en Bahía Blanca.

Según la Fiscalía, que trabajó durante el fin de semana en el lugar encabezando diversas medidas, el acusado ingresó a las 7:15 de la mañana al departamento de la calle Perú que ocupaba la victima, lindante al que él rentaba de manera termporal junto a su pareja y su pequeño hijo. Ambas unidades forman parte del mismo complejo.

En un patio de escasas dimensiones existente entre la reja y la puerta de acceso a la habitación, los hombres mantuvieron una pelea en la cual la víctima sufrió cuatro heridas corto punzante. De acuerdo con el informe de autopsia esta se produjo «por taponamiento cardíaco como consecuencia de la herida penetrante».

La calificación legal endilgada es la de homicidio y el sustento probatorio se compone del aviso dado por el dueño de ambas propiedades que escuchó la pelea y que encontró a la víctima sin vida el domingo, cuando ingresó al sector en el que debía realizar arreglos. Se suma además los resultados del trabajo de personal policial y Gabinete de Criminalística, que efectuó las pericias correspondientes en el lugar. Asimismo, se realizó un allanamiento en el que se secuestró, entre otros elementos, una campera con manchas hemáticas.

El informe de la autopsia confirmó la mecánica de las lesiones y la causa de muerte, y se constataron también heridas en el imputado certificadas por el médico policial. Agregaron además a la evidencia, entrevistas realizadas a la pareja del imputado y al locador, actuaciones policiales y pericias técnicas.

Luego de que el juez de Garantías tuviera por formulados los cargos, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva considerando el peligro de fuga latente. Señaló que el imputado residía de forma temporaria desde hacía pocos meses en la ciudad, sin familiares ni allegados que acrediten arraigo suficiente. Agregó que tenía causas en trámite en la provincia de Buenos Aires, particularmente en Bahía Blanca, circunstancia que —según la acusación— refuerza los indicadores del mencionado riesgo procesal.

Más allá de la oposición de la defensa, el magistrado dispuso la prisión preventiva del acusado de cumplimiento efectivo en el complejo penal.