Falsificó una receta e intentó comprar medicamentos en una farmacia de Viedma fue denunciada y se le formularon cargos

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un mujer por el delito de uso de documento falsificado, al intentar adquirir medicamentos mediante una receta adulterada. La imputada quedó grabada por las cámaras de seguridad del local.

Según explicó el fiscal del caso en la audiencia realizada este viernes, el hecho ocurrió el 22 de julio de 2025 alrededor de las 19:38 horas aproximadamente, al momento de querer adquirir medicamentos en una reconocida farmacia de la ciudad, utilizando una receta de prescripción médica con la firma falsificada de una médica.

Entre el sustento probatorio, la parte acusadora señaló que cuentan con la denuncia policial radicada en la Comisaría Primera en junio de 2025 donde la médica expresa que tras romper el vidrio de su vehículo, le sustrajeron elementos personales como anteojos, celulares y dinero en efectivo.

Un mes después, la mujer realizó una ampliación de la denuncia tras recibir el llamado desde una farmacia donde le consultan por una receta a su nombre donde se detalla un medicamento integrante del grupo de las benzodiazepinas, advirtiendo que la firma no se correspondía.

La receta, además, contaba con sellos que le habían sido sustraídos en aquel robo y la imputada la firmó brindando todos sus datos personales.

La Fiscalía también cuenta con las filmaciones del interior de la farmacia, suministradas a través del Cuerpo de Investigaciones de la Policía, donde se puede ver a la imputada, sumado a los testimonios de las empleadas que estaban prestando servicio ese día.

El juez de garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el término de cuatro meses.