Extienden la prisión preventiva contra el único imputado por la muerte de Romero

Se prorrogó por cuatro meses la prisión preventiva de un hombre acusado del delito de homicidio agravado por ensañamiento de Gerardo Romero, el pasado 7 de agosto en la capital rionegrina.

La medida vencía este martes, luego de cumplirse los tres meses impuestos al momento de la formulación de cargos.

De acuerdo con la acusación pública, el hombre citó a la víctima en su vivienda con el pretexto de realizar una transacción por estupefacientes. En ese contexto, le habría provocado una fractura de cráneo y posteriormente le ocasionó 24 heridas con un arma blanca, que derivaron en una hemorragia fatal.

Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que la investigación se encuentra en curso y que se avanza en múltiples medidas: análisis de teléfonos celulares, cotejo de rastros genéticos, pericias toxicológicas y estudios realizados por el Cuerpo de Investigación Forense. Además, se informó que el imputado fue sometido a una evaluación psiquiátrica, cuyo resultado descartó indicadores de afectación en su salud mental.

También se analizan registros de llamadas, localizaciones de antenas, cámaras de seguridad, operaciones de Mercado Pago y elementos secuestrados en la vivienda —armas, prendas de vestir y muestras biológicas— remitidos al Laboratorio Regional de Genética Forense. Toda la información será incorporada a la reconstrucción virtual del hecho que se elabora a partir del escaneo tridimensional del lugar.

La Fiscalía solicitó la prórroga al considerar que persisten los riesgos procesales que motivaron la prisión preventiva: el imputado no posee arraigo en la ciudad, residía en Viedma desde hacía poco tiempo, no contaba con trabajo estable y cambiaba de domicilio con frecuencia.

Además, se remarcó el riesgo de entorpecimiento, ya que los testigos son vecinos del acusado y deben poder declarar sin presiones. En el lugar del hecho se halló una valija con ropa, lo que reforzaría la sospecha de una posible fuga.

La Defensa Pública no formuló objeciones al pedido. El juez de Garantías hizo lugar a la solicitud y extendió la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, fundamentando la decisión en el peligro de fuga y en el grado de avance de la investigación, que incrementa la sospecha sobre la participación del imputado en el hecho.