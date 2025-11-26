Exigen al gobierno rionegrino que cumpla con las sentencias firmes por zona desfavorable

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El legislador Luciano Delgado Sempé presentó un Pedido de Informe al Poder Ejecutivo provincial para que detalle cuántas sentencias judiciales por zona desfavorable fueron abonadas durante 2025, cuántas continúan pendientes y cuál ha sido la ejecución presupuestaria destinada a este concepto.

Delgado Sempé destacó que está bien que el Gobierno pague los acuerdos alcanzados con los trabajadores por zona desfavorable, pero remarcó que eso no puede ser excusa para no cumplir con las sentencias judiciales firmes, que deben abonarse con prioridad y sin más dilaciones.

“Estamos viendo que el Gobierno paga acuerdos en cuotas, pero no cumple sentencias judiciales que ya tienen fallo firme. Esto genera un perjuicio económico directo para los policías damnificados que llevan años esperando, y también afecta al erario público, porque cada día de demora incrementa los intereses que la Provincia deberá pagar”, afirmó el legislador.

El Pedido de Informe alcanza a Fiacalía de Estado, Ministerio de Economía y Ministerio de Seguridad, a los que se le solicita que respondan:

La cantidad exacta de sentencias pagadas en 2025 por zona desfavorable.

El monto total desembolsado y el detalle de cada expediente.

La cantidad de sentencias pendientes, sus montos y el estado administrativo de cada una.

Información sobre modificaciones presupuestarias y el porcentaje de ejecución del crédito previsto para estas obligaciones.

Delgado Sempé advirtió que “las sentencias judiciales no pueden quedar relegadas detrás de los acuerdos. Ambas cosas deben pagarse, pero las sentencias firmes son obligaciones ineludibles del Estado”.

Asimismo agregó: “Las demoras no solo vulneran derechos, sino que también encarecen la deuda pública. Si seguimos dilatando, los rionegrinos pagaremos mucho más por intereses que por la deuda original”.

Finalmente, el legislador reiteró que el Gobierno debe garantizar transparencia, previsibilidad y respeto absoluto por los fallos judiciales: “Cumplir con las sentencias es cumplir con la ley”.