“Esto es una persecución contra nosotros, tuve que dejar sin trabajos a siete personas”

En diálogo con LU15 radio Viedma expresó, “la desinformación del municipio diciendo que habían cerrado mi local porque estaba abierto a las primeras horas del domingo y en el acta dice que es a la 21:20hs, estamos trabajando de 9 a 19hs, abierto cumpliendo con el protocolo de salud, luego hacemos delivery hasta las 23 horas” sostuvo el comerciante.

En este marco agregó “En mi comercio estaba yo, y los empleados con los cuales armamos los pedidos que recibimos a través de WhatsApp y hacemos entrega hasta las 23 horas. Estos ya lo habíamos comunicado a las autoridades, no estábamos haciendo nada fuera de lo normal”.

“En un pasado hice las cosas mal, esto lo admito, pero eso es pasado. Ahora durante diciembre del 2019, enero, febrero y marzo de este año, antes de la pandemia, nosotros sufrimos el parate total del tránsito, frente de nuestro local, por parte del municipio y la policía, durante 90 días seguidos comentó Matías Iriarte”.

Por otra parte dijo “Todo el mundo sabe que nos hacían estos controles para que vaya gente de nuestro locales, nunca trance políticamente, ni con la policía, yo soy del ambiente del deporte y me conocen todos, no tengo que esconder nada”.

“Esto es una persecución contra nosotros, aparte informan mal, para que la gente siga diciendo que hacemos las cosas mal”.

“Yo he tenido charla con Flores (Secretario de Protección Ciudadana de Viedma), me puse a disposición del horarios que pongan ellos, yo lo único que quiero es seguir laburando, también le dije si van a seguir con esta persecución que digan así cierro el local”.

“Este gobierno de turno, con los controles de transito que me hizo, en estos 90 días, impidiendo que los clientes vayan a mi comercio, se llevó puesta siete familias, debido a la pérdida económica, tuve que dejar sin trabajos a siete personas y eso me duele en el corazón. Desde que asumió esta gestión nunca nos encontraron vendiendo bebidas alcohólicas fuera del horario permitido”.

“No tengo respuesta, ya me puse a disposición, intente charlar con el Intendente, pero no he tenido respuestas. Yo tengo habilitación municipal, pago todos los impuestos, no soy ningún ilegal” Finalizó Matías Iriarte, dueño del comercio Sunami.