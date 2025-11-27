Lo Principal

Este viernes y sábado la Filarmónica de Río Negro se presenta junto al Coro Municipal de Viedma

Con entrada libre y gratuita, la Orquesta Filarmónica de Rio Negro se presentará junto al Coro Municipal de Viedma con conciertos este viernes 28 a las 20 y el sábado 29 a las 19 en el Centro Municipal de Cultura.

Los conciertos contarán con la dirección de Martín Fraile Milstein y Hernán Pérez Huezó, con la participación de la soprano María Laura La Rosa, el barítono Roberto Castillo y Bruno Casalini en clarinete.

Durante las presentaciones se podrá disfrutar de un repertorio integrado por la obertura de La Scala di Seta de Gioacchino Rossini, el Concierto para Clarinete y Orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart y Requiem de Gabriel Fauré.

El espectáculo se llevará a cabo viernes a las 20 y el sábado a las 19 en el Centro Municipal de Cultura, donde se realizará la ya clásica charla pre-concierto 40 minutos antes de cada presentación (el viernes a las 19.20 y el sábado a las 18.20).

Esta propuesta se realiza con la articulación del Gobierno de Rio Negro y la Municipalidad de Viedma con el objetivo de ofrecer presentaciones musicales gratuitas y de calidad en toda la provincia.







